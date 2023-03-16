Свердловчан, расчленивших друга лобзиком, отправили в колонию строгого режима

17 марта 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Двух жителей Свердловской области признали виновными в убийстве друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд приговорил двух 27-летних жителей Свердловской области к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Их признали виновными по статьям «Убийство» и «Угроза убийством», сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Угроза убийством», если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Уроженцу Каменского района назначили 17 лет лишения свободы, уроженцу Нижней Туры — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре. Как выяснилось в ходе следствие, в декабре 2021 года в Камышлове двое знакомых сначала убили, а потом расчленили электролобзиком хозяина квартиры, у которого употребляли алкоголь. Голову они оставили в холодильнике, часть внутренних органов смыли в канализацию, часть выбросили в мусорные баки возле дома. Остальные части тела погибшего друга сожгли на территории местного завода.

Суд приговорил двух 27-летних жителей Свердловской области к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Их признали виновными по статьям «Убийство» и «Угроза убийством», сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Угроза убийством», если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Уроженцу Каменского района назначили 17 лет лишения свободы, уроженцу Нижней Туры — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре. Как выяснилось в ходе следствие, в декабре 2021 года в Камышлове двое знакомых сначала убили, а потом расчленили электролобзиком хозяина квартиры, у которого употребляли алкоголь. Голову они оставили в холодильнике, часть внутренних органов смыли в канализацию, часть выбросили в мусорные баки возле дома. Остальные части тела погибшего друга сожгли на территории местного завода.