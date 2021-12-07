Свердловчане расчленили друга электролобзиком и сожгли останки

Поножовщина между собутыльниками произошла из-за ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Камышлова зарезали знакомого, расчленили его тело электролобзиком, сожгли останки в канаве, а голову спрятали в морозилке. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Подозреваемые находились в гостях у своего 30-летнего знакомого в квартире дома в Камышлове. Они причинили хозяину квартиры несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего расчленили тело», — рассказал Шульга. Поножовщина началась из-за ссоры собутыльников.

«Когда участники „вечеринки“ поняли, что натворили, при помощи электролобзика тело погибшего расчленили, спрятав в голову в морозильную камеру, другие фрагменты вынесли в сумке на улицу и подожгли в канаве», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленники не стали выносить тело далеко, а оставили в канаве и мусорных баках рядом с домом умершего. Горелых добавил, что останки принадлежали жителю Камышлова. Его личность пришлось устанавливать по отдельным фрагментам тела.

Сотрудники полиции вычислили подозреваемых в убийстве. Были привлечены криминалисты и кинологи.