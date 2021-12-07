07 декабря 2021

Свердловчане расчленили друга электролобзиком и сожгли останки

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Поножовщина между собутыльниками произошла из-за ссоры Фото:

Жители Камышлова зарезали знакомого, расчленили его тело электролобзиком, сожгли останки в канаве, а голову спрятали в морозилке. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Подозреваемые находились в гостях у своего 30-летнего знакомого в квартире дома в Камышлове. Они причинили хозяину квартиры несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего расчленили тело», — рассказал Шульга. Поножовщина началась из-за ссоры собутыльников.

«Когда участники „вечеринки“ поняли, что натворили, при помощи электролобзика тело погибшего расчленили, спрятав в голову в морозильную камеру, другие фрагменты вынесли в сумке на улицу и подожгли в канаве», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленники не стали выносить тело далеко, а оставили в канаве и мусорных баках рядом с домом умершего. Горелых добавил, что останки принадлежали жителю Камышлова. Его личность пришлось устанавливать по отдельным фрагментам тела.

Сотрудники полиции вычислили подозреваемых в убийстве. Были привлечены криминалисты и кинологи.

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Жители Камышлова зарезали знакомого, расчленили его тело электролобзиком, сожгли останки в канаве, а голову спрятали в морозилке. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Подозреваемые находились в гостях у своего 30-летнего знакомого в квартире дома в Камышлове. Они причинили хозяину квартиры несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего расчленили тело», — рассказал Шульга. Поножовщина началась из-за ссоры собутыльников. «Когда участники „вечеринки“ поняли, что натворили, при помощи электролобзика тело погибшего расчленили, спрятав в голову в морозильную камеру, другие фрагменты вынесли в сумке на улицу и подожгли в канаве», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Злоумышленники не стали выносить тело далеко, а оставили в канаве и мусорных баках рядом с домом умершего. Горелых добавил, что останки принадлежали жителю Камышлова. Его личность пришлось устанавливать по отдельным фрагментам тела. Сотрудники полиции вычислили подозреваемых в убийстве. Были привлечены криминалисты и кинологи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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