Зампред спикера Тюменской гордумы поборется за место председателя

17 марта 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Осипов намерен бороться за кресло спикера Фото: Николай Бастриков © URA.RU Зампред спикера Тюменской гордумы Дмитрий Осипов поборется за кресло председателя. По информации источников URA.RU, его кандидатура рассматривалась на место нынешнего спикера гордумы Евгения Заболотного, который покинет думу после сентябрьских выборов. «В один момент что-то пошло не по плану, и от кандидатуры Осипова начали отказываться в пользу нынешней главы Тюменского района Светланы Ивановой. Осипов совершит попытку перетянуть одеяло на себя», — поговаривают в политтусовке. Источники сообщают, что основная цель Дмитрия Осипова на данный момент — повышение политического веса и привлечение внимания к внутренней политике. Руководствуясь ей, депутат может составить техническую конкуренцию губернатору Моору на праймериз «Единой России». Нынешний председатель гордумы Евгений Заболотный после сентябрьских выборов покинет свой пост. На его место претендует глава Тюменского района Светлана Иванова.

Зампред спикера Тюменской гордумы Дмитрий Осипов поборется за кресло председателя. По информации источников URA.RU, его кандидатура рассматривалась на место нынешнего спикера гордумы Евгения Заболотного, который покинет думу после сентябрьских выборов. «В один момент что-то пошло не по плану, и от кандидатуры Осипова начали отказываться в пользу нынешней главы Тюменского района Светланы Ивановой. Осипов совершит попытку перетянуть одеяло на себя», — поговаривают в политтусовке. Источники сообщают, что основная цель Дмитрия Осипова на данный момент — повышение политического веса и привлечение внимания к внутренней политике. Руководствуясь ей, депутат может составить техническую конкуренцию губернатору Моору на праймериз «Единой России». Нынешний председатель гордумы Евгений Заболотный после сентябрьских выборов покинет свой пост. На его место претендует глава Тюменского района Светлана Иванова.