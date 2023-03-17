База отдыха находится на Увильдах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На популярном челябинском озере продают базу отдыха. Информация об этом размещена на известном сайте объявлений.

«Продажа от собственника действующей летней базы отдыха отдыха в Челябинской области, Аргаяшском районе. Площадь территории 3,3 га. Земли особо охраняемых территорий, срок аренды 49 лет. На территории 68 объектов со свидетельствами, есть разрешение на строительство еще 30 объектов. На базе 26 обустроенных летних домиков, две бани, два капитальных дома с электрическим отоплением», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что цена объекта — 38 млн рублей, но возможен торг. На базе сформирован пул постоянных клиентов.

Недавно в Снежинске выставили на продажу здание библиотеки за 26 млн рублей. А в Троицке продают половину здания ТРК за 17 млн рублей.