В Польше считают, что россияне понимают только язык войны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия испытывает Польшу на прочность и стране необходимо начать готовиться к войне с Россией. Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам Сейма Аркадиуш Мулярчик в беседе с изданием Interia.

Он считает, что Москва испытывает Польшу на прочность, хочет обострить конфликт с Варшавой и разрушить барьеры международного порядка. «Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык», — заявил Мулярчик.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия — «ненормальная» страна. Политик назвал РФ странной-агрессором и отметил, что ее поведение является недопустимым. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с Дудой и считают Россию дружелюбной страной. Пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова предложила польскому лидеру вспомнить политику Польши во время войны в Ираке в начале XXI века, где польские солдаты убивали не только иракцев, но, в результате инцидентов, и своих товарищей по оружию. Захарова назвала это «примером нормальности по-польски» телеканал 360.