Челябинские застройщики испытывают острый дефицит рабочих кадров

21 марта 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

В городе не хватает монтажников, каменщиков и инженерно-технических работников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В строительной сфере Челябинска не хватает монтажников, каменщиков, инженерно-технических работников. О дефиците рабочих кадров у застройщиков рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Александр Перемыкин. «Сегодня мы видим, что молодые специалисты гораздо активнее будут пытаться заработать свои финансы в сфере IT, активно у нас блоггерство процветает. И человеческий труд откатывается в Челябинске на второй план», — поделился Перемыкин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По словам Перемыкина, важно, чтобы культура воспитания рабочих профессий вернулась хотя бы к 2000-м годам, когда люди хотели становится каменщиками, монтажниками и отделочниками. Помочь в этом вопросе может достойная и гарантированная оплата труда, что напрямую связано с добросовестностью работодателя.

В строительной сфере Челябинска не хватает монтажников, каменщиков, инженерно-технических работников. О дефиците рабочих кадров у застройщиков рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Александр Перемыкин. «Сегодня мы видим, что молодые специалисты гораздо активнее будут пытаться заработать свои финансы в сфере IT, активно у нас блоггерство процветает. И человеческий труд откатывается в Челябинске на второй план», — поделился Перемыкин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По словам Перемыкина, важно, чтобы культура воспитания рабочих профессий вернулась хотя бы к 2000-м годам, когда люди хотели становится каменщиками, монтажниками и отделочниками. Помочь в этом вопросе может достойная и гарантированная оплата труда, что напрямую связано с добросовестностью работодателя.