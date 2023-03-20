20 марта 2023

Челябинские застройщики испытывают острый дефицит рабочих кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
В городе не хватает монтажников, каменщиков и инженерно-технических работников Фото:

В строительной сфере Челябинска не хватает монтажников, каменщиков, инженерно-технических работников. О дефиците рабочих кадров у застройщиков рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Александр Перемыкин.

«Сегодня мы видим, что молодые специалисты гораздо активнее будут пытаться заработать свои финансы в сфере IT, активно у нас блоггерство процветает. И человеческий труд откатывается в Челябинске на второй план», — поделился Перемыкин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Перемыкина, важно, чтобы культура воспитания рабочих профессий вернулась хотя бы к 2000-м годам, когда люди хотели становится каменщиками, монтажниками и отделочниками. Помочь в этом вопросе может достойная и гарантированная оплата труда, что напрямую связано с добросовестностью работодателя.

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В строительной сфере Челябинска не хватает монтажников, каменщиков, инженерно-технических работников. О дефиците рабочих кадров у застройщиков рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Александр Перемыкин. «Сегодня мы видим, что молодые специалисты гораздо активнее будут пытаться заработать свои финансы в сфере IT, активно у нас блоггерство процветает. И человеческий труд откатывается в Челябинске на второй план», — поделился Перемыкин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По словам Перемыкина, важно, чтобы культура воспитания рабочих профессий вернулась хотя бы к 2000-м годам, когда люди хотели становится каменщиками, монтажниками и отделочниками. Помочь в этом вопросе может достойная и гарантированная оплата труда, что напрямую связано с добросовестностью работодателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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