22 марта 2023

Прокуратура заинтересовалась свалкой возле екатеринбургского аэропорта

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Мусорная свалка может создать угрозу к безопасности полетов из Кольцово, сообщили в прокуратуре Фото:

Уральская транспортная прокуратура проверит мусорную свалку возле екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Скопление отходов способствует привлечению и массовому скоплению птиц, это может создавать реальную угрозу безопасности полетов. Также может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство установит причины образования мусорного полигона и даст оценку действий органов власти. Сейчас ситуация находится на контроле надзорного ведомства, добавили в пресс-службе прокуратуры.

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Уральская транспортная прокуратура проверит мусорную свалку возле екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Скопление отходов способствует привлечению и массовому скоплению птиц, это может создавать реальную угрозу безопасности полетов. Также может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство установит причины образования мусорного полигона и даст оценку действий органов власти. Сейчас ситуация находится на контроле надзорного ведомства, добавили в пресс-службе прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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