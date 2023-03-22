Прокуратура заинтересовалась свалкой возле екатеринбургского аэропорта

Мусорная свалка может создать угрозу к безопасности полетов из Кольцово, сообщили в прокуратуре
Уральская транспортная прокуратура проверит мусорную свалку возле екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Скопление отходов способствует привлечению и массовому скоплению птиц, это может создавать реальную угрозу безопасности полетов. Также может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Ведомство установит причины образования мусорного полигона и даст оценку действий органов власти. Сейчас ситуация находится на контроле надзорного ведомства, добавили в пресс-службе прокуратуры.
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