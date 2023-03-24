В свердловском ГИБДД раскрыли подробности ДТП с участием автобуса. Фото

ГИБДД: в аварии с автобусом в селе Кашино пострадал водитель легковой машины

24 марта 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

В Кашино столкнулись ВАЗ-2114 и рейсовый автобус ПАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В свердловском селе Кашино (Сысертский городской округ) вечером 24 марта рейсовый автобус столкнулся с ВАЗ-2114, водителя легковой машины госпитализировали в 36-ю екатеринбургскую больницу. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились семь пассажиров, они не пострадали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, в Кашино автомобил ВАЗ-2114 столкнулся с ПАЗом. Семь пассажиров автобуса в аварии не пострадали, водителя легковой машины увезли в больницу», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. ПАЗ двигался по маршруту №161 «Екатеринбург — Сысерть». Информация о данном происшествии появилась вечером 24 марта. На месте происшествия работают автоинспекторы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку. Пассажиры рейсового автобуса не пострадали Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66»

В свердловском селе Кашино (Сысертский городской округ) вечером 24 марта рейсовый автобус столкнулся с ВАЗ-2114, водителя легковой машины госпитализировали в 36-ю екатеринбургскую больницу. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились семь пассажиров, они не пострадали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, в Кашино автомобил ВАЗ-2114 столкнулся с ПАЗом. Семь пассажиров автобуса в аварии не пострадали, водителя легковой машины увезли в больницу», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. ПАЗ двигался по маршруту №161 «Екатеринбург — Сысерть». Информация о данном происшествии появилась вечером 24 марта. На месте происшествия работают автоинспекторы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку.