В свердловском ГИБДД раскрыли подробности ДТП с участием автобуса. Фото

ГИБДД: в аварии с автобусом в селе Кашино пострадал водитель легковой машины
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Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, автобусы
В Кашино столкнулись ВАЗ-2114 и рейсовый автобус ПАЗ Фото:

В свердловском селе Кашино (Сысертский городской округ) вечером 24 марта рейсовый автобус столкнулся с ВАЗ-2114, водителя легковой машины госпитализировали в 36-ю екатеринбургскую больницу. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились семь пассажиров, они не пострадали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, в Кашино автомобил ВАЗ-2114 столкнулся с ПАЗом. Семь пассажиров автобуса в аварии не пострадали, водителя легковой машины увезли в больницу», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. ПАЗ двигался по маршруту №161 «Екатеринбург — Сысерть».

Информация о данном происшествии появилась вечером 24 марта. На месте происшествия работают автоинспекторы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку.

Пассажиры рейсового автобуса не пострадали
Фото:

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В свердловском селе Кашино (Сысертский городской округ) вечером 24 марта рейсовый автобус столкнулся с ВАЗ-2114, водителя легковой машины госпитализировали в 36-ю екатеринбургскую больницу. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились семь пассажиров, они не пострадали, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, в Кашино автомобил ВАЗ-2114 столкнулся с ПАЗом. Семь пассажиров автобуса в аварии не пострадали, водителя легковой машины увезли в больницу», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. ПАЗ двигался по маршруту №161 «Екатеринбург — Сысерть». Информация о данном происшествии появилась вечером 24 марта. На месте происшествия работают автоинспекторы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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