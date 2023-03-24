В Свердловской области рейсовый автобус попал в ДТП

24 марта 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в селе Кашино вечером 24 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кашино (Сысертский городской округ, Свердловская область) вечером 24 марта рейсовый автобус попал в аварию. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются», — говорится в сообщении. Также на месте ДТП работает бригада скорой помощи, пишет «4-й канал» в Telegram. В настоящий момент информации о пострадавших нет. В Госавтоинспекции обещали позднее рассказать URA.RU подробности происшествия. Обновлено 24 марта в 23:25 (21:25 МСК): По предварительным данный, рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с ВАЗ-2114. Водителя легковой машины госпитализировали в 36-ю больницу Екатеринбурга. В салоне автобуса в момент аварии находились семь пассажиров, они не пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В селе Кашино (Сысертский городской округ, Свердловская область) вечером 24 марта рейсовый автобус попал в аварию. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются», — говорится в сообщении. Также на месте ДТП работает бригада скорой помощи, пишет «4-й канал» в Telegram. В настоящий момент информации о пострадавших нет. В Госавтоинспекции обещали позднее рассказать URA.RU подробности происшествия. Обновлено 24 марта в 23:25 (21:25 МСК): По предварительным данный, рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с ВАЗ-2114. Водителя легковой машины госпитализировали в 36-ю больницу Екатеринбурга. В салоне автобуса в момент аварии находились семь пассажиров, они не пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.