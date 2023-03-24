Пермяки смогли увидеть полярное сияние. Фото

25 марта 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Полярное сияние пермяки наблюдали в ночь на 25 марта (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители поселка Полазна (Пермский край) в ночь на 25 марта смогли увидеть полярное сияние. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». «Ночью можно было наблюдать за полярным сиянием в районе Полазны. Это явление могли видеть и в других уголках нашего региона», — говорится в посте. Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагали отправиться на побережье Северного Ледовитого океана и поохотиться за северным сиянием. Также в программу туроператоров входила экскурсия на атомный ледокол «Ленин», дегустация свежих морских ежей и поездка в Териберку и к коренным жителям Кольского полуострова. Полярное сияние можно было увидеть в районе поселка Полазна Фото: группа «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте»

Жители поселка Полазна (Пермский край) в ночь на 25 марта смогли увидеть полярное сияние. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». «Ночью можно было наблюдать за полярным сиянием в районе Полазны. Это явление могли видеть и в других уголках нашего региона», — говорится в посте. Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагали отправиться на побережье Северного Ледовитого океана и поохотиться за северным сиянием. Также в программу туроператоров входила экскурсия на атомный ледокол «Ленин», дегустация свежих морских ежей и поездка в Териберку и к коренным жителям Кольского полуострова.