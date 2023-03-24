24 марта 2023

Пермяки смогли увидеть полярное сияние. Фото

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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Полярное сияние пермяки наблюдали в ночь на 25 марта (архивное фото) Фото:

Жители поселка Полазна (Пермский край) в ночь на 25 марта смогли увидеть полярное сияние. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью можно было наблюдать за полярным сиянием в районе Полазны. Это явление могли видеть и в других уголках нашего региона», — говорится в посте.

Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагали отправиться на побережье Северного Ледовитого океана и поохотиться за северным сиянием. Также в программу туроператоров входила экскурсия на атомный ледокол «Ленин», дегустация свежих морских ежей и поездка в Териберку и к коренным жителям Кольского полуострова.

Полярное сияние можно было увидеть в районе поселка Полазна
Фото:

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Жители поселка Полазна (Пермский край) в ночь на 25 марта смогли увидеть полярное сияние. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». «Ночью можно было наблюдать за полярным сиянием в районе Полазны. Это явление могли видеть и в других уголках нашего региона», — говорится в посте. Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагали отправиться на побережье Северного Ледовитого океана и поохотиться за северным сиянием. Также в программу туроператоров входила экскурсия на атомный ледокол «Ленин», дегустация свежих морских ежей и поездка в Териберку и к коренным жителям Кольского полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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