Полярное сияние пермяки наблюдали в ночь на 25 марта (архивное фото)
Жители поселка Полазна (Пермский край) в ночь на 25 марта смогли увидеть полярное сияние. Об этом сообщается в группе «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте».
«Ночью можно было наблюдать за полярным сиянием в районе Полазны. Это явление могли видеть и в других уголках нашего региона», — говорится в посте.
Ранее URA.RU писало, что жителям Пермского края предлагали отправиться на побережье Северного Ледовитого океана и поохотиться за северным сиянием. Также в программу туроператоров входила экскурсия на атомный ледокол «Ленин», дегустация свежих морских ежей и поездка в Териберку и к коренным жителям Кольского полуострова.
Полярное сияние можно было увидеть в районе поселка Полазна
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