В Верховной Раде захотели выгнать Россию из ООН

Россия «незаконно» находится в ООН, поэтому руководство организации должно исключить ее из состава, чтобы не повторять ошибок Лиги Наций. Такое мнение выразил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
«Украина заняла однозначную позицию — Россия незаконно находится в ООН», — передает слова Наталухи telegram-канал Верховной Рады. Он добавил, что Россия, по его мнению, не является членом ООН и никогда им не являлась. ООН, оставляя Россию в составе организации, может повторить судьбу Лиги Наций, которая не смогла должным образом разрешить ранее возникающие конфликты, заключил Наталуха.
Ранее вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмер признала, что планы по исключению России из ООН нереализуемы. По ее словам, на это потребуется много времени, которого у европейского сообщества сейчас нет.
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