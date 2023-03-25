В Верховной Раде захотели выгнать Россию из ООН

Глава комитета Верховной Рады заявил о «незаконном» нахождении России в ООН
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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Россия незаконно состоит в ООН, считает Дмитрий Наталуха Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия «незаконно» находится в ООН, поэтому руководство организации должно исключить ее из состава, чтобы не повторять ошибок Лиги Наций. Такое мнение выразил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

«Украина заняла однозначную позицию — Россия незаконно находится в ООН», — передает слова Наталухи telegram-канал Верховной Рады. Он добавил, что Россия, по его мнению, не является членом ООН и никогда им не являлась. ООН, оставляя Россию в составе организации, может повторить судьбу Лиги Наций, которая не смогла должным образом разрешить ранее возникающие конфликты, заключил Наталуха.

Ранее вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмер признала, что планы по исключению России из ООН нереализуемы. По ее словам, на это потребуется много времени, которого у европейского сообщества сейчас нет.

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Россия «незаконно» находится в ООН, поэтому руководство организации должно исключить ее из состава, чтобы не повторять ошибок Лиги Наций. Такое мнение выразил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. «Украина заняла однозначную позицию — Россия незаконно находится в ООН», — передает слова Наталухи telegram-канал Верховной Рады. Он добавил, что Россия, по его мнению, не является членом ООН и никогда им не являлась. ООН, оставляя Россию в составе организации, может повторить судьбу Лиги Наций, которая не смогла должным образом разрешить ранее возникающие конфликты, заключил Наталуха. Ранее вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмер признала, что планы по исключению России из ООН нереализуемы. По ее словам, на это потребуется много времени, которого у европейского сообщества сейчас нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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