Захарова прокомментировала призыв Киева исключить РФ из ООН пословицей про собаку

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что в заявлениях МИД Украины нет логики Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН. Она заявила, что собака лает, а караван идет.

«Призыв Кулебы — это тот случай, когда собака лает, а караван идет. Прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики, и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — сказала Захарова в интервью радио Sputnik.

Украина планирует официально выступить, чтобы исключить Россию из ООН. Кулеба считает, что Россия не может продолжать свою деятельность в организации. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал некомпетентным заявление главы МИД Украины.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН. Она заявила, что собака лает, а караван идет. «Призыв Кулебы — это тот случай, когда собака лает, а караван идет. Прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики, и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — сказала Захарова в интервью радио Sputnik. Украина планирует официально выступить, чтобы исключить Россию из ООН. Кулеба считает, что Россия не может продолжать свою деятельность в организации. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал некомпетентным заявление главы МИД Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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