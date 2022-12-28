Захарова прокомментировала призыв Киева исключить РФ из ООН пословицей про собаку

28 декабря 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что в заявлениях МИД Украины нет логики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН. Она заявила, что собака лает, а караван идет. «Призыв Кулебы — это тот случай, когда собака лает, а караван идет. Прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики, и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — сказала Захарова в интервью радио Sputnik. Украина планирует официально выступить, чтобы исключить Россию из ООН. Кулеба считает, что Россия не может продолжать свою деятельность в организации. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал некомпетентным заявление главы МИД Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН. Она заявила, что собака лает, а караван идет. «Призыв Кулебы — это тот случай, когда собака лает, а караван идет. Прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики, и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — сказала Захарова в интервью радио Sputnik. Украина планирует официально выступить, чтобы исключить Россию из ООН. Кулеба считает, что Россия не может продолжать свою деятельность в организации. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал некомпетентным заявление главы МИД Украины.