В Эстонии признали, что РФ не получится исключить из ООН

28 декабря 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

В ООН не видят необходимости в исключении РФ из организации, отметил Мярта Вольмер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Государств-членов ООН, считающих, что исключение России из организации необходимо, сейчас нет. Это не выглядит реализуемой вещью. Об этом заявил вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмер. «Государств [в организации], которые бы полагали, что это (исключение России из ООН — прим. URA.RU) возможно и необходимо, по сути, нет. <…> Это не выглядит очень реализуемой вещью и чем-то, на что сейчас стоит тратить очень много времени», — передает издание ERR слова вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярты Вольмер. Вольмер отметил, что Эстония, несмотря на поддержку Украины в российско-украинском конфликте, призывает украинские власти учитывать, что большой международной поддержки в вопросе исключения России из ООН у них нет. «России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире», — заключил вице-канцлер МИД Эстонии. Ранее Украина заявила о намерении официально выступить с предложением исключить РФ из ООН. По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы российская сторона не имеет права продолжать свою деятельность в совете безопасности организации, отмечает RT.

Государств-членов ООН, считающих, что исключение России из организации необходимо, сейчас нет. Это не выглядит реализуемой вещью. Об этом заявил вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмер. «Государств [в организации], которые бы полагали, что это (исключение России из ООН — прим. URA.RU) возможно и необходимо, по сути, нет. <…> Это не выглядит очень реализуемой вещью и чем-то, на что сейчас стоит тратить очень много времени», — передает издание ERR слова вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярты Вольмер. Вольмер отметил, что Эстония, несмотря на поддержку Украины в российско-украинском конфликте, призывает украинские власти учитывать, что большой международной поддержки в вопросе исключения России из ООН у них нет. «России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире», — заключил вице-канцлер МИД Эстонии. Ранее Украина заявила о намерении официально выступить с предложением исключить РФ из ООН. По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы российская сторона не имеет права продолжать свою деятельность в совете безопасности организации, отмечает RT.