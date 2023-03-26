26 марта 2023
25 марта 2023

В ХМАО сельские жители зарабатывают на 15% меньше, чем в крупных городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в селах ХМАО составила почти 90 тысяч рублей Фото:

В сельских поселениях и небольших городах ХМАО средняя зарплата жителей примерно на 15 процентов меньше, чем у жителей крупных городов. Она составляет почти 90 тысяч рублей, сообщают эксперты РИА Рейтинг.

«Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах составляет в ХМАО 85 процентов. На свою зарплату сельские жители могут купить четыре фиксированных набора товаров и услуг», — сообщают РИА Новости со ссылкой на собственных экспертов.

ХМАО занял четвертое место по данному показателю среди регионов России. Прирост зарплаты в округе в 2022 году составил 15 процентов.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО самыми высокооплачиваемыми профессиями стали машинисты, водители и врачи. Работодатели готовы платить им более 150 тысяч рублей ежемесячно.

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В сельских поселениях и небольших городах ХМАО средняя зарплата жителей примерно на 15 процентов меньше, чем у жителей крупных городов. Она составляет почти 90 тысяч рублей, сообщают эксперты РИА Рейтинг. «Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах составляет в ХМАО 85 процентов. На свою зарплату сельские жители могут купить четыре фиксированных набора товаров и услуг», — сообщают РИА Новости со ссылкой на собственных экспертов. ХМАО занял четвертое место по данному показателю среди регионов России. Прирост зарплаты в округе в 2022 году составил 15 процентов. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО самыми высокооплачиваемыми профессиями стали машинисты, водители и врачи. Работодатели готовы платить им более 150 тысяч рублей ежемесячно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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