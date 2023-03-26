Компьютерные мастера переустановили пенсионерке из ХМАО Windows за 25 тысяч рублей. Фото

27 марта 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор готов встать на защиту пенсионерки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) компьютерные мастера выставили пенсионерке счет в 25 тысяч рублей за диагностику и обновление программного обеспечения на ПК. Об этом URA.RU сообщила сама сургутянка Надежда. «В последнее время стал медленно работать компьютер. Я позвонила мастеру, который пообещал исправить ситуацию. На вызов приехали двое. Они сначала провели диагностику компьютера, потом взялись за работу. Итоговая сумма озвучена не была. Компьютерщики назвали ее, когда уже все закончили. Получилось 25 тысяч рублей. При этом из чего сложилась такая стоимость, мне даже не объяснили. Я была в шоке, но деньги отдала. Хотя это вся моя пенсия», — рассказала пенсионерка. Компьютерный мастер Михаил, оказывавший услуги пенсионерке, отказался от комментариев для URA.RU, сославшись на тайну коммерческой сделки. При этом другие специалисты, занимающиеся обслуживанием компьютеров и разработкой программного обеспечения более 10 лет, сообщили, что данные виды работ должны стоить в 10 раз дешевле. «Ну те работы, которые были произведены, стоят порядка двух тысяч рублей», — сообщил Олег Серовский. Руководитель регионального общественного объединения по защите прав потребителей России Алексей Редькин сообщил, что женщине оказали некачественные услуги. «Ей нужно написать мастеру претензию, что услуги были оказаны некачественно — не предоставлена полная информация об оказываемой услуге и ее цене. После чего потребовать разорвать соглашение и вернуть деньги. Кроме этого, женщине нужно написать заявление в Роспотребнадзор», — сообщил Редькин. В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили URA.RU, что с подобными жалобами в ведомство никто из югорчан не обращался, но перспективы возврата денег есть. «Необходимо чтобы потребитель письменно обратился в наш адрес. А мы, в свою очередь, сможем инициировать судебное разбирательство. Будет проведена экспертиза, которая оценит, какие работы были проведены и насколько адекватна их заявленная стоимость. В случае установления признаков мошенничества материалы могут быть переданы еще и в полицию», — прокомментировали в окружном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сантехники заломили цены за свои услуги. За несколько минут работы, которую может сделать практически каждый, сантехники требуют от сургутян от полутора до пяти тысяч рублей. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) компьютерные мастера выставили пенсионерке счет в 25 тысяч рублей за диагностику и обновление программного обеспечения на ПК. Об этом URA.RU сообщила сама сургутянка Надежда. «В последнее время стал медленно работать компьютер. Я позвонила мастеру, который пообещал исправить ситуацию. На вызов приехали двое. Они сначала провели диагностику компьютера, потом взялись за работу. Итоговая сумма озвучена не была. Компьютерщики назвали ее, когда уже все закончили. Получилось 25 тысяч рублей. При этом из чего сложилась такая стоимость, мне даже не объяснили. Я была в шоке, но деньги отдала. Хотя это вся моя пенсия», — рассказала пенсионерка. Компьютерный мастер Михаил, оказывавший услуги пенсионерке, отказался от комментариев для URA.RU, сославшись на тайну коммерческой сделки. При этом другие специалисты, занимающиеся обслуживанием компьютеров и разработкой программного обеспечения более 10 лет, сообщили, что данные виды работ должны стоить в 10 раз дешевле. «Ну те работы, которые были произведены, стоят порядка двух тысяч рублей», — сообщил Олег Серовский. Руководитель регионального общественного объединения по защите прав потребителей России Алексей Редькин сообщил, что женщине оказали некачественные услуги. «Ей нужно написать мастеру претензию, что услуги были оказаны некачественно — не предоставлена полная информация об оказываемой услуге и ее цене. После чего потребовать разорвать соглашение и вернуть деньги. Кроме этого, женщине нужно написать заявление в Роспотребнадзор», — сообщил Редькин. В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили URA.RU, что с подобными жалобами в ведомство никто из югорчан не обращался, но перспективы возврата денег есть. «Необходимо чтобы потребитель письменно обратился в наш адрес. А мы, в свою очередь, сможем инициировать судебное разбирательство. Будет проведена экспертиза, которая оценит, какие работы были проведены и насколько адекватна их заявленная стоимость. В случае установления признаков мошенничества материалы могут быть переданы еще и в полицию», — прокомментировали в окружном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сантехники заломили цены за свои услуги. За несколько минут работы, которую может сделать практически каждый, сантехники требуют от сургутян от полутора до пяти тысяч рублей.