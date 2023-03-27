Свердловский депутат Госдумы показал новый госпиталь в зоне СВО. Фото

27 марта 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

По словам Иванова, в помещениях стало чисто и свежо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов показал, как выглядит временный госпиталь в ДНР. Деньги на ремонтные работы выделила компания «ФОРЭС». «Только что получил фото из временного госпиталя в ДНР, на ремонт которого мы с компанией ФОРЭС три недели назад выделяли средства. В помещениях стало чисто, свежо. Военнослужащие парни из медроты на 95% завершили ремонтные работы. Качество высокое, делали как для себя. Они уже закупили и установили необходимую медицинскую мебель. На следующей неделе дошлем парням кое-что из медикаментов. Сам госпиталь начнет функционировать со дня на день», — написал Иванов в своем telegram-канале. В «ФОРЭСе» корреспонденту URA.RU заявили, что компания направила на ремонт временного госпиталя в ДНР четверть миллиона. «Как только мы получили обращение, то в короткие сроки перевели недостающую сумму для произведения и завершения ремонтных работ», — отметили в организации. Ремонтные работы во временном госпитале в ДНР окончены Фото: telegram-канал Макима Иванова

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов показал, как выглядит временный госпиталь в ДНР. Деньги на ремонтные работы выделила компания «ФОРЭС». «Только что получил фото из временного госпиталя в ДНР, на ремонт которого мы с компанией ФОРЭС три недели назад выделяли средства. В помещениях стало чисто, свежо. Военнослужащие парни из медроты на 95% завершили ремонтные работы. Качество высокое, делали как для себя. Они уже закупили и установили необходимую медицинскую мебель. На следующей неделе дошлем парням кое-что из медикаментов. Сам госпиталь начнет функционировать со дня на день», — написал Иванов в своем telegram-канале. В «ФОРЭСе» корреспонденту URA.RU заявили, что компания направила на ремонт временного госпиталя в ДНР четверть миллиона. «Как только мы получили обращение, то в короткие сроки перевели недостающую сумму для произведения и завершения ремонтных работ», — отметили в организации.