Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов показал, как выглядит временный госпиталь в ДНР. Деньги на ремонтные работы выделила компания «ФОРЭС».
«Только что получил фото из временного госпиталя в ДНР, на ремонт которого мы с компанией ФОРЭС три недели назад выделяли средства. В помещениях стало чисто, свежо. Военнослужащие парни из медроты на 95% завершили ремонтные работы. Качество высокое, делали как для себя. Они уже закупили и установили необходимую медицинскую мебель. На следующей неделе дошлем парням кое-что из медикаментов. Сам госпиталь начнет функционировать со дня на день», — написал Иванов в своем telegram-канале.
В «ФОРЭСе» корреспонденту URA.RU заявили, что компания направила на ремонт временного госпиталя в ДНР четверть миллиона. «Как только мы получили обращение, то в короткие сроки перевели недостающую сумму для произведения и завершения ремонтных работ», — отметили в организации.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.