В Сургуте на треть увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами

27 марта 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Чаще мигранты попадаются с наркотиками Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) в 2022 году зафиксирован 35% рост преступлений, совершенных мигрантами. Об этом URA.RU сообщили городском управлении МВД. «Зафиксирован 35% рост числа совершенных преступлений иностранными гражданами. Основные преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков и правонарушениями, совершенными на бытовой почве», — сообщили в ведомстве. В полиции полагают, что рост преступлений связан со снятием ковидных ограничений. В 2022 году количество приехавших иностранцев увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом. «За год в Сургут приехало почти 70 тысяч иностранцев. Такой наплыв иностранцев произошел из-за снятия ковидных ограничений. Большая часть из них не имеет образования и профессии. Поэтому свои бытовые проблемы они решают незаконным путем, пополняя ряды криминалитета в городе», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске число мигрантов выросло в 10 раз за год. Об этом сообщил начальник УМВД города Фанис Хаматов во время ежегодного отчета перед депутатами.

В Сургуте (ХМАО) в 2022 году зафиксирован 35% рост преступлений, совершенных мигрантами. Об этом URA.RU сообщили городском управлении МВД. «Зафиксирован 35% рост числа совершенных преступлений иностранными гражданами. Основные преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков и правонарушениями, совершенными на бытовой почве», — сообщили в ведомстве. В полиции полагают, что рост преступлений связан со снятием ковидных ограничений. В 2022 году количество приехавших иностранцев увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом. «За год в Сургут приехало почти 70 тысяч иностранцев. Такой наплыв иностранцев произошел из-за снятия ковидных ограничений. Большая часть из них не имеет образования и профессии. Поэтому свои бытовые проблемы они решают незаконным путем, пополняя ряды криминалитета в городе», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске число мигрантов выросло в 10 раз за год. Об этом сообщил начальник УМВД города Фанис Хаматов во время ежегодного отчета перед депутатами.