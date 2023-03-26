ОНФ в ХМАО собирает жалобы жителей на потоп и лужи

27 марта 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

ОНФ просит присылать фото и видео затопленных дорог Фото: Размик Закарян © URA.RU Общероссийский народный фронт (ОНФ) просит жителей ХМАО присылать фото и видео затопленных дворов, дорог и тротуаров в рамках акции «Лужи Югры». В региональном исполкоме движения корреспонденту URA.RU сообщили, что мэру, чей муниципалитет получит больше всего жалоб, подарят ведро. «Мы объявляем акцию „Лужи Югры“. Предлагаем проверить качество доступности пешеходных переходов, дворовых территорий, подъездных площадок и дорог. Глава, чей муниципалитет наберет наибольшее число народных замечаний, получит в дар от НФ желтое ведро — может, с его помощью получится лужи вычерпать», — прокомментировали в ОНФ. ОНФ просит присылать фото и видео луж на территории сел и городов. Общественники обобщат информацию и направят ее в органы власти ХМАО. Ранее URA.RU писало о предыдущем мониторинге ОНФ «Снежный фронт». В результате мониторинга нашли несколько десятков нарушений уборки и вывоза снега.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) просит жителей ХМАО присылать фото и видео затопленных дворов, дорог и тротуаров в рамках акции «Лужи Югры». В региональном исполкоме движения корреспонденту URA.RU сообщили, что мэру, чей муниципалитет получит больше всего жалоб, подарят ведро. «Мы объявляем акцию „Лужи Югры“. Предлагаем проверить качество доступности пешеходных переходов, дворовых территорий, подъездных площадок и дорог. Глава, чей муниципалитет наберет наибольшее число народных замечаний, получит в дар от НФ желтое ведро — может, с его помощью получится лужи вычерпать», — прокомментировали в ОНФ. ОНФ просит присылать фото и видео луж на территории сел и городов. Общественники обобщат информацию и направят ее в органы власти ХМАО. Ранее URA.RU писало о предыдущем мониторинге ОНФ «Снежный фронт». В результате мониторинга нашли несколько десятков нарушений уборки и вывоза снега.