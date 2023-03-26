На трассах в ХМАО ограничили движение из-за непогоды. Список

27 марта 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

На автодорогах в ХМАО ввели ограничения из-за непогоды Фото: Александр Елизаров © URA.RU Резкое похолодание и метель стали причиной ограничения движения транспорта на трассах в ХМАО. Об этом вечером 27 марта сообщили в управлении автодорог Югры. «В связи с резким ухудшением погодных условий вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на а/д: г. Нягань — п. Талинка км 0-87км а/д, Югра Ханты-Мансийск-Талинка-Советский 141-220км, Иртыш км 0-123, г. Советский — г. Нягань км 107-135, г. Нягань — п. Приобье км 0-57. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», — сообщается в telegram-канале управления. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 28 марта в восточных районах региона ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до -14 градусов.

Резкое похолодание и метель стали причиной ограничения движения транспорта на трассах в ХМАО. Об этом вечером 27 марта сообщили в управлении автодорог Югры. «В связи с резким ухудшением погодных условий вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на а/д: г. Нягань — п. Талинка км 0-87км а/д, Югра Ханты-Мансийск-Талинка-Советский 141-220км, Иртыш км 0-123, г. Советский — г. Нягань км 107-135, г. Нягань — п. Приобье км 0-57. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», — сообщается в telegram-канале управления. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 28 марта в восточных районах региона ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до -14 градусов.