Резкое похолодание и метель стали причиной ограничения движения транспорта на трассах в ХМАО. Об этом вечером 27 марта сообщили в управлении автодорог Югры.
«В связи с резким ухудшением погодных условий вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на а/д: г. Нягань — п. Талинка км 0-87км а/д, Югра Ханты-Мансийск-Талинка-Советский 141-220км, Иртыш км 0-123, г. Советский — г. Нягань км 107-135, г. Нягань — п. Приобье км 0-57. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», — сообщается в telegram-канале управления.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 28 марта в восточных районах региона ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до -14 градусов.
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