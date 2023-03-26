26 марта 2023

На трассах в ХМАО ограничили движение из-за непогоды. Список

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Снег в городе. Нижневартовск, зима, проезжая часть, метель, сугроб на дороге
На автодорогах в ХМАО ввели ограничения из-за непогоды Фото:

Резкое похолодание и метель стали причиной ограничения движения транспорта на трассах в ХМАО. Об этом вечером 27 марта сообщили в управлении автодорог Югры.

«В связи с резким ухудшением погодных условий вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на а/д: г. Нягань — п. Талинка км 0-87км а/д, Югра Ханты-Мансийск-Талинка-Советский 141-220км, Иртыш км 0-123, г. Советский — г. Нягань км 107-135, г. Нягань — п. Приобье км 0-57. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», — сообщается в telegram-канале управления.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 28 марта в восточных районах региона ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до -14 градусов.

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Резкое похолодание и метель стали причиной ограничения движения транспорта на трассах в ХМАО. Об этом вечером 27 марта сообщили в управлении автодорог Югры. «В связи с резким ухудшением погодных условий вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на а/д: г. Нягань — п. Талинка км 0-87км а/д, Югра Ханты-Мансийск-Талинка-Советский 141-220км, Иртыш км 0-123, г. Советский — г. Нягань км 107-135, г. Нягань — п. Приобье км 0-57. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», — сообщается в telegram-канале управления. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 28 марта в восточных районах региона ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до -14 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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