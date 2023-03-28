УрФУ примет более 10 тысяч студентов на новой площадке в Китае

29 марта 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В 2023 году будет запущено 5-6 образовательных программ на новой площадке УрФУ в Китае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) примет более десятка тысяч студентов на новой площадке в китайском городе Лоян к 2027 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Уральскому университету в Лоян будут переданы четыре учебных экспериментальных здания, в которых будут 58 лабораторий, 64 обычных аудиторий, 30 учебно-исследовательских и офисных помещений для преподавателей и 4 лекционных зала. До 2027 года планируется принять на обучение более 10 тысячи студентов», — сказали в пресс-службе вуза. УрФУ запустит на площадке в Китае программы обучения бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, те же специальности в магистратуре. В 2023 году будет запущено 5-6 образовательных программ, в 2027 планируется запустить 30. Лоян-Уральский университет будет располагаться на образовательной базе Пинлэчжэнгу, куда было инвестировано 534 млн юаней (5,9 млрд рублей). Для строительства нового кампуса зарезервирован участок около 50-63 гектаров земли. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный университет открывает новый центр русского языка в Китае. Научно-технический институт Хэнсин в Циндао будет готовить 80 слушателей ежегодно.

Уральский федеральный университет (УрФУ) примет более десятка тысяч студентов на новой площадке в китайском городе Лоян к 2027 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Уральскому университету в Лоян будут переданы четыре учебных экспериментальных здания, в которых будут 58 лабораторий, 64 обычных аудиторий, 30 учебно-исследовательских и офисных помещений для преподавателей и 4 лекционных зала. До 2027 года планируется принять на обучение более 10 тысячи студентов», — сказали в пресс-службе вуза. УрФУ запустит на площадке в Китае программы обучения бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, те же специальности в магистратуре. В 2023 году будет запущено 5-6 образовательных программ, в 2027 планируется запустить 30. Лоян-Уральский университет будет располагаться на образовательной базе Пинлэчжэнгу, куда было инвестировано 534 млн юаней (5,9 млрд рублей). Для строительства нового кампуса зарезервирован участок около 50-63 гектаров земли. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный университет открывает новый центр русского языка в Китае. Научно-технический институт Хэнсин в Циндао будет готовить 80 слушателей ежегодно.