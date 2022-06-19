19 июня 2022

Свердловчане подготовят специалистов по русскому языку в Китае

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
УрФУ открывает центр русского языка в Китае Фото:

Уральский федеральный университет открывает новый центр русского языка в Китае. Обучение стартует уже в этом году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«УрФУ открывает центр русского языка в Китае. Научно-технический институт Хэнсин в Циндао будет готовить 80 слушателей ежегодно. Первая группа слушателей из 20 человек начнет обучение в 2022 году», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет отправил заявку на конкурс от правительства РФ по созданию на базе университетов передовых инженерных школ. В вузе уже нашли восемь предприятий машиностроительной и металлургической отраслей, которые готовы сотрудничать. Всего в конкурсе участвуют 89 вузов из 41 региона России. По итогам выберут 30 университетов, которые в партнерстве с компаниями откроют инженерные школы.

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Уральский федеральный университет открывает новый центр русского языка в Китае. Обучение стартует уже в этом году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «УрФУ открывает центр русского языка в Китае. Научно-технический институт Хэнсин в Циндао будет готовить 80 слушателей ежегодно. Первая группа слушателей из 20 человек начнет обучение в 2022 году», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет отправил заявку на конкурс от правительства РФ по созданию на базе университетов передовых инженерных школ. В вузе уже нашли восемь предприятий машиностроительной и металлургической отраслей, которые готовы сотрудничать. Всего в конкурсе участвуют 89 вузов из 41 региона России. По итогам выберут 30 университетов, которые в партнерстве с компаниями откроют инженерные школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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