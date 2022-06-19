Свердловчане подготовят специалистов по русскому языку в Китае

УрФУ открывает центр русского языка в Китае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет открывает новый центр русского языка в Китае. Обучение стартует уже в этом году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«УрФУ открывает центр русского языка в Китае. Научно-технический институт Хэнсин в Циндао будет готовить 80 слушателей ежегодно. Первая группа слушателей из 20 человек начнет обучение в 2022 году», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет отправил заявку на конкурс от правительства РФ по созданию на базе университетов передовых инженерных школ. В вузе уже нашли восемь предприятий машиностроительной и металлургической отраслей, которые готовы сотрудничать. Всего в конкурсе участвуют 89 вузов из 41 региона России. По итогам выберут 30 университетов, которые в партнерстве с компаниями откроют инженерные школы.