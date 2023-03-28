В Свердловской области резко выросло число мигрантов-нелегалов

Александр Мешков сообщил о выдворении мигрантов-нелегалов
В Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов, нелегально приехавших из-за границы в Свердловскую области. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания.
«В сфере незаконной миграции зарегистрировано 927 преступлений. Это почти на четверть больше, чем в 2021 году», — рассказал Мешков, отвечая на вопрос депутатов заксобрания.
По его словам, за 2022 год из региона выдворено в два раза больше мигрантов, чем в 2021, — 380 человек. Это связано с проходившими в Свердловской области рейдами, призванными вычислить нелегальных мигрантов.
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