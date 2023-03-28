В Свердловской области резко выросло число мигрантов-нелегалов

Число нелегальных мигрантов в Свердловской области за 2022 год выросло на 25%

29 марта 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Александр Мешков сообщил о выдворении мигрантов-нелегалов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов, нелегально приехавших из-за границы в Свердловскую области. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания. «В сфере незаконной миграции зарегистрировано 927 преступлений. Это почти на четверть больше, чем в 2021 году», — рассказал Мешков, отвечая на вопрос депутатов заксобрания. По его словам, за 2022 год из региона выдворено в два раза больше мигрантов, чем в 2021, — 380 человек. Это связано с проходившими в Свердловской области рейдами, призванными вычислить нелегальных мигрантов.

В Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов, нелегально приехавших из-за границы в Свердловскую области. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания. «В сфере незаконной миграции зарегистрировано 927 преступлений. Это почти на четверть больше, чем в 2021 году», — рассказал Мешков, отвечая на вопрос депутатов заксобрания. По его словам, за 2022 год из региона выдворено в два раза больше мигрантов, чем в 2021, — 380 человек. Это связано с проходившими в Свердловской области рейдами, призванными вычислить нелегальных мигрантов.