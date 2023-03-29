В екатеринбургском районе Академический закроют дорогу для автомобилей

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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Участок дороги закроют на 25 дней Фото:

С 5 апреля 2023 года по 30 апреля в екатеринбургском районе Академический закроют движение транспорта по улице Вильгельма де Генина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«В районе дома №19 по улице Вильгельма де Генина с 5 апреля 2023 года по 30 апреля закроют движение для транспортных средств. Причиной послужило реконструкция участков улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии», — сказано в сообщении.

В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели на закрытых участках дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.

В Академическом закроют движение по улице Вильгельма де Генина
В Академическом закроют движение по улице Вильгельма де Генина
Фото:

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С 5 апреля 2023 года по 30 апреля в екатеринбургском районе Академический закроют движение транспорта по улице Вильгельма де Генина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «В районе дома №19 по улице Вильгельма де Генина с 5 апреля 2023 года по 30 апреля закроют движение для транспортных средств. Причиной послужило реконструкция участков улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии», — сказано в сообщении. В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели на закрытых участках дороги. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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