В екатеринбургском районе Академический закроют дорогу для автомобилей

29 марта 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Участок дороги закроют на 25 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 5 апреля 2023 года по 30 апреля в екатеринбургском районе Академический закроют движение транспорта по улице Вильгельма де Генина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «В районе дома №19 по улице Вильгельма де Генина с 5 апреля 2023 года по 30 апреля закроют движение для транспортных средств. Причиной послужило реконструкция участков улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии», — сказано в сообщении. В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели на закрытых участках дороги. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо. В Академическом закроют движение по улице Вильгельма де Генина Фото: сайт администрации Екатеринбурга

С 5 апреля 2023 года по 30 апреля в екатеринбургском районе Академический закроют движение транспорта по улице Вильгельма де Генина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «В районе дома №19 по улице Вильгельма де Генина с 5 апреля 2023 года по 30 апреля закроют движение для транспортных средств. Причиной послужило реконструкция участков улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии», — сказано в сообщении. В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели на закрытых участках дороги. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.