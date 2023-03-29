В екатеринбургском районе Академический закроют дорогу для автомобилей

С 5 апреля 2023 года по 30 апреля в екатеринбургском районе Академический закроют движение транспорта по улице Вильгельма де Генина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«В районе дома №19 по улице Вильгельма де Генина с 5 апреля 2023 года по 30 апреля закроют движение для транспортных средств. Причиной послужило реконструкция участков улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии», — сказано в сообщении.
В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели на закрытых участках дороги.
Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.
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