Весенний призыв в армию объявлен в Челябинской области

Весенний призыв в армию стартует в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Призывные комиссии созданы в Челябинской области для организации весеннего призыва на службу в ряды российской армии. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«В целях организованного проведения в апреле—июле 2023 года призыва граждан 1996—2005 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призывы на военную службу, постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Постановляю создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челябинской области и утвердить их составы», — говорится в документе.

Председателем призывной комиссии Челябинской области утвержден Алексей Текслер, зампредседателем — военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с апреля по июль. Всего призовут 147 тысяч человек.