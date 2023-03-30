Весенний призыв в армию объявлен в Челябинской области

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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, призыв, военкомат, призывная комиссия
Весенний призыв в армию стартует в апреле Фото:

Призывные комиссии созданы в Челябинской области для организации весеннего призыва на службу в ряды российской армии. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«В целях организованного проведения в апреле—июле 2023 года призыва граждан 1996—2005 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призывы на военную службу, постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Постановляю создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челябинской области и утвердить их составы», — говорится в документе.

Председателем призывной комиссии Челябинской области утвержден Алексей Текслер, зампредседателем — военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с апреля по июль. Всего призовут 147 тысяч человек.

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Призывные комиссии созданы в Челябинской области для организации весеннего призыва на службу в ряды российской армии. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «В целях организованного проведения в апреле—июле 2023 года призыва граждан 1996—2005 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призывы на военную службу, постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Постановляю создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челябинской области и утвердить их составы», — говорится в документе. Председателем призывной комиссии Челябинской области утвержден Алексей Текслер, зампредседателем — военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров. Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с апреля по июль. Всего призовут 147 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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