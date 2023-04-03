Челябинский губернатор назначил нового куратора внутренней политики

03 апреля 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер назначил начальника управления внутренней политики Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Евгений Горяев стал начальником управления по внутренней политике правительства Челябинской области. Соответствующе постановление издал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Горяева Евгения Алексеевича начальником управления по внутренней политике Челябинской области. Настоящее постановление поделит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном 3 апреля на интернет-портале официальной информации. Ранее Горяев возглавлял ведомство в статусе и. о. начальника. Место руководителя УВП оставалось вакантным с декабря 2021 года. Почти 10 лет руководивший управлением Виталий Шиков перешел на работу в облизбирком, оставив ведомство на своего зама Горяева.

Евгений Горяев стал начальником управления по внутренней политике правительства Челябинской области. Соответствующе постановление издал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Горяева Евгения Алексеевича начальником управления по внутренней политике Челябинской области. Настоящее постановление поделит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном 3 апреля на интернет-портале официальной информации. Ранее Горяев возглавлял ведомство в статусе и. о. начальника. Место руководителя УВП оставалось вакантным с декабря 2021 года. Почти 10 лет руководивший управлением Виталий Шиков перешел на работу в облизбирком, оставив ведомство на своего зама Горяева.