Главу челябинского муниципалитета собираются лишить прав за пьяную езду

Машину чиновника остановили инспекторы областной ГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU

Вопрос о лишении главы Анненского сельского поселения (Челябинская область) Виктора Еловика прав на управление транспортом рассмотрит суд. Заседание по рассмотрению протокола о вождении в нетрезвом виде должно состояться 5 апреля, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Еловика остановили на дороге сотрудники областного полка ГИБДД. В отношении него был составлен и оформлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Протокол передали на рассмотрение мировому судье», — сообщил инсайдер.

По его словам, это уже вторая дата рассмотрения протокола. Назначенное на 22 марта заседание суда было отложено.

Соответствующая информация действительно имеется в базе данных 2-го судебного участка по городу Карталы и Карталинскому району. На звонок корреспондента URA.RU там не ответили.