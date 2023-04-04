04 апреля 2023

Главу челябинского муниципалитета собираются лишить прав за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, водительские права, проверка автомобиля, инспектор дпс
Машину чиновника остановили инспекторы областной ГИБДД Фото:

Вопрос о лишении главы Анненского сельского поселения (Челябинская область) Виктора Еловика прав на управление транспортом рассмотрит суд. Заседание по рассмотрению протокола о вождении в нетрезвом виде должно состояться 5 апреля, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Еловика остановили на дороге сотрудники областного полка ГИБДД. В отношении него был составлен и оформлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Протокол передали на рассмотрение мировому судье», — сообщил инсайдер.

По его словам, это уже вторая дата рассмотрения протокола. Назначенное на 22 марта заседание суда было отложено.

Соответствующая информация действительно имеется в базе данных 2-го судебного участка по городу Карталы и Карталинскому району. На звонок корреспондента URA.RU там не ответили.

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Вопрос о лишении главы Анненского сельского поселения (Челябинская область) Виктора Еловика прав на управление транспортом рассмотрит суд. Заседание по рассмотрению протокола о вождении в нетрезвом виде должно состояться 5 апреля, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Еловика остановили на дороге сотрудники областного полка ГИБДД. В отношении него был составлен и оформлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Протокол передали на рассмотрение мировому судье», — сообщил инсайдер. По его словам, это уже вторая дата рассмотрения протокола. Назначенное на 22 марта заседание суда было отложено. Соответствующая информация действительно имеется в базе данных 2-го судебного участка по городу Карталы и Карталинскому району. На звонок корреспондента URA.RU там не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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