04 апреля 2023

Пермячка из ревности опубликовала в соцсетях интимные фото своей знакомой

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Девушка выложила чужие интимные фотографии в соцсеть Фото:

Жительницу Перми подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Девушка опубликовала в соцсетях чужие интимные фотографии. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В следственном отделе по Индустриальному району Перми возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней пермячки. По данным следствия, в январе подозреваемая на почве ревности в социальной сети опубликовала изображения интимного характера несовершеннолетней потерпевшей без ее личного согласия», — указано в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица». Девушке может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас следователи проводят устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Жительницу Перми подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Девушка опубликовала в соцсетях чужие интимные фотографии. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В следственном отделе по Индустриальному району Перми возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней пермячки. По данным следствия, в январе подозреваемая на почве ревности в социальной сети опубликовала изображения интимного характера несовершеннолетней потерпевшей без ее личного согласия», — указано в пресс-релизе. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица». Девушке может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас следователи проводят устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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