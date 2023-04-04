Пермячка из ревности опубликовала в соцсетях интимные фото своей знакомой

Жительницу Перми подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Девушка опубликовала в соцсетях чужие интимные фотографии. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«В следственном отделе по Индустриальному району Перми возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней пермячки. По данным следствия, в январе подозреваемая на почве ревности в социальной сети опубликовала изображения интимного характера несовершеннолетней потерпевшей без ее личного согласия», — указано в пресс-релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица». Девушке может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас следователи проводят устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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