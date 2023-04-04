Ревизоры Минздрава Пермского края выявили финансовые нарушения в больницах

05 апреля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Финансовый аудит лечебных учреждений проводили специалисты минздрава Прикамья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В больницах Пермского края выявлены финансовые нарушения на сумму 65 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете о проверках, проведенных в лечебных учреждениях в первом квартал текущего года. На сайте министерства здравоохранения края указано, что проверка проводилась отделом финансового контроля и аудита. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края было проведено 15 проверок лечебных учреждений, в том числе, плановых — три (сохранность имущества, целевого и эффективного исследования финансовых средств и исполнение трудового законодательства); внеплановых — 12 (по обращениям физических и юридических лиц)», — сказано на сайте Минздрава Прикамья. По итогам проверки установлено необоснованное расходование денежных средств на сумму 25,9 тысяч рублей. Также выявлены нарушение нормативно-правовых актов РФ и Пермского края на сумму 39 тысяч рублей. За 2022 год больницы допустили финансовые нарушения более чем на 2,7 млн рублей. В основном они также касались необоснованного расходования медучреждениями денежных средств и нарушения федеральных и региональных нормативно-правовых актов.

В больницах Пермского края выявлены финансовые нарушения на сумму 65 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете о проверках, проведенных в лечебных учреждениях в первом квартал текущего года. На сайте министерства здравоохранения края указано, что проверка проводилась отделом финансового контроля и аудита. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края было проведено 15 проверок лечебных учреждений, в том числе, плановых — три (сохранность имущества, целевого и эффективного исследования финансовых средств и исполнение трудового законодательства); внеплановых — 12 (по обращениям физических и юридических лиц)», — сказано на сайте Минздрава Прикамья. По итогам проверки установлено необоснованное расходование денежных средств на сумму 25,9 тысяч рублей. Также выявлены нарушение нормативно-правовых актов РФ и Пермского края на сумму 39 тысяч рублей. За 2022 год больницы допустили финансовые нарушения более чем на 2,7 млн рублей. В основном они также касались необоснованного расходования медучреждениями денежных средств и нарушения федеральных и региональных нормативно-правовых актов.