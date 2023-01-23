23 января 2023

В пермских больницах нашли нарушения на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверку больниц проводили специалисты минздрава Фото:

В больницах Пермского края выявлены финансовые нарушения более чем на 2,7 млн рублей. Итогами внутренней проверки за 2022 год поделились в министерстве здравоохранения региона.

«Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края за 2022 год было проведено 62 проверки. Шесть плановых, 14 по обращениям органов власти и 42 по обращениям граждан», — указано в отчете на сайте минздрава.

Из документа следует, что всего нарушений нашли на 2 млн 762 тысячи 700 рублей. В основном это необоснованное расходование денег (1,38 млн рублей) и нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края (1,28 млн рублей).

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В больницах Пермского края выявлены финансовые нарушения более чем на 2,7 млн рублей. Итогами внутренней проверки за 2022 год поделились в министерстве здравоохранения региона. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края за 2022 год было проведено 62 проверки. Шесть плановых, 14 по обращениям органов власти и 42 по обращениям граждан», — указано в отчете на сайте минздрава. Из документа следует, что всего нарушений нашли на 2 млн 762 тысячи 700 рублей. В основном это необоснованное расходование денег (1,38 млн рублей) и нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края (1,28 млн рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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