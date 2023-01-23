В пермских больницах нашли нарушения на миллионы рублей

24 января 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Проверку больниц проводили специалисты минздрава Фото: Сергей Русанов © URA.RU В больницах Пермского края выявлены финансовые нарушения более чем на 2,7 млн рублей. Итогами внутренней проверки за 2022 год поделились в министерстве здравоохранения региона. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края за 2022 год было проведено 62 проверки. Шесть плановых, 14 по обращениям органов власти и 42 по обращениям граждан», — указано в отчете на сайте минздрава. Из документа следует, что всего нарушений нашли на 2 млн 762 тысячи 700 рублей. В основном это необоснованное расходование денег (1,38 млн рублей) и нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края (1,28 млн рублей).

В больницах Пермского края выявлены финансовые нарушения более чем на 2,7 млн рублей. Итогами внутренней проверки за 2022 год поделились в министерстве здравоохранения региона. «Отделом финансового контроля и аудита министерства здравоохранения Пермского края за 2022 год было проведено 62 проверки. Шесть плановых, 14 по обращениям органов власти и 42 по обращениям граждан», — указано в отчете на сайте минздрава. Из документа следует, что всего нарушений нашли на 2 млн 762 тысячи 700 рублей. В основном это необоснованное расходование денег (1,38 млн рублей) и нарушения нормативно-правовых актов РФ и Пермского края (1,28 млн рублей).