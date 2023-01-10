Почти половина свердловчан придерживаются здорового образа жизни

Почти половина населения Свердловской области придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru.
«Порядка 46% опрошенных соискателей из Свердловской области сообщили, что всегда придерживаются здорового образа жизни, 24% — периодически, когда набирают вес или возникают проблемы со здоровьем. Еще 24% не придерживаются ЗОЖ, но задумываются об этом, а 7% — даже не думают про такой образ жизни», — рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы.
В hh.ru отметили, что чаще всех принципов здорового образа жизни придерживаются женщины — 42%. Среди мужчин таких всего 37%.
Ранее агентство сообщало, что свердловские любители моржевания искупались в ледяной воде, несмотря на холода. Вместе с уральскими экстремалами в прорубь залезла и гражданка Японии.
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