Почти половина свердловчан придерживаются здорового образа жизни

11 января 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Около 7% свердловчан не задумываются о здоровом образе жизни Фото: Размик Закарян © URA.RU Почти половина населения Свердловской области придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru. «Порядка 46% опрошенных соискателей из Свердловской области сообщили, что всегда придерживаются здорового образа жизни, 24% — периодически, когда набирают вес или возникают проблемы со здоровьем. Еще 24% не придерживаются ЗОЖ, но задумываются об этом, а 7% — даже не думают про такой образ жизни», — рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы. В hh.ru отметили, что чаще всех принципов здорового образа жизни придерживаются женщины — 42%. Среди мужчин таких всего 37%. Ранее агентство сообщало, что свердловские любители моржевания искупались в ледяной воде, несмотря на холода. Вместе с уральскими экстремалами в прорубь залезла и гражданка Японии.

Почти половина населения Свердловской области придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru. «Порядка 46% опрошенных соискателей из Свердловской области сообщили, что всегда придерживаются здорового образа жизни, 24% — периодически, когда набирают вес или возникают проблемы со здоровьем. Еще 24% не придерживаются ЗОЖ, но задумываются об этом, а 7% — даже не думают про такой образ жизни», — рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы. В hh.ru отметили, что чаще всех принципов здорового образа жизни придерживаются женщины — 42%. Среди мужчин таких всего 37%. Ранее агентство сообщало, что свердловские любители моржевания искупались в ледяной воде, несмотря на холода. Вместе с уральскими экстремалами в прорубь залезла и гражданка Японии.