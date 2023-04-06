На торгах продают акции пермской птицефабрики

Начальная цена акций птицефабрики — 1,95 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

ООО «Траст» продает 100% акций птицефабрики «Комсомольская» (Кунгурский муниципальный округ, Пермский край). Начальная стоимость предприятия на — 1,95 млрд рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

«Продажа акций птицефабрики „Комсомольская“ в размере 100% уставного капитала. Начальная цена — 1 956 214 000 рублей. Сведения об акционере: ООО „УК Траст Птицеводческие активы“», — говорится в информации о торгах.

Аукцион состоится 19 мая 2023 года. Основной деятельностью птицефабрики являются производство и продажа птицеводческой и другой сельскохозяйственной продукции. В конце 2018 года предприятие было выкуплено ООО «УК Траст Птицеводческие активы».

Ранее URA.RU писало, что холдинг «Агросила» из Татарстана купил птицефабрику «Пермская». Предприятие является крупнейшим поставщиком куриного мяса в Пермском крае.