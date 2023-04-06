06 апреля 2023

На торгах продают акции пермской птицефабрики

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
Начальная цена акций птицефабрики — 1,95 млрд рублей Фото:

ООО «Траст» продает 100% акций птицефабрики «Комсомольская» (Кунгурский муниципальный округ, Пермский край). Начальная стоимость предприятия на — 1,95 млрд рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

«Продажа акций птицефабрики „Комсомольская“ в размере 100% уставного капитала. Начальная цена — 1 956 214 000 рублей. Сведения об акционере: ООО „УК Траст Птицеводческие активы“», — говорится в информации о торгах.

Аукцион состоится 19 мая 2023 года. Основной деятельностью птицефабрики являются производство и продажа птицеводческой и другой сельскохозяйственной продукции. В конце 2018 года предприятие было выкуплено ООО «УК Траст Птицеводческие активы».

Ранее URA.RU писало, что холдинг «Агросила» из Татарстана купил птицефабрику «Пермская». Предприятие является крупнейшим поставщиком куриного мяса в Пермском крае.

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ООО «Траст» продает 100% акций птицефабрики «Комсомольская» (Кунгурский муниципальный округ, Пермский край). Начальная стоимость предприятия на — 1,95 млрд рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома. «Продажа акций птицефабрики „Комсомольская“ в размере 100% уставного капитала. Начальная цена — 1 956 214 000 рублей. Сведения об акционере: ООО „УК Траст Птицеводческие активы“», — говорится в информации о торгах. Аукцион состоится 19 мая 2023 года. Основной деятельностью птицефабрики являются производство и продажа птицеводческой и другой сельскохозяйственной продукции. В конце 2018 года предприятие было выкуплено ООО «УК Траст Птицеводческие активы». Ранее URA.RU писало, что холдинг «Агросила» из Татарстана купил птицефабрику «Пермская». Предприятие является крупнейшим поставщиком куриного мяса в Пермском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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