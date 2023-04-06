06 апреля 2023

На челябинском озере продается база отдыха

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Киргизия. Чолпон-Ата, море, озеро, пляж, отпуск, непогода, отдых, лежаки, юг, туризм, иссык-куль, иссык куль, иссык кюль, конец сезона
База отдыха находится на озере Касарги Фото:

На челябинском озере продается база отдыха. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается база отдыха на озере Касарги. База расположена в 20 км от Челябинска и в 190 км от Екатеринбурга, на первой береговой линии, в березовой роще. Территория 78 соток, в собственности», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления сообщил, что на территории базы есть девять летних домиков, дом сторожа, двухэтажный дом круглогодичного проживания, баня, банкетный зал и бильярдная, а также летняя кухня и мангальные зоны. Оборудован песчаный пляж., имеются колодец и скважина. Объект предлагается к продаже за 14 990 000 рублей, причем, продавец указал, что это цена со скидкой, она снижена до конца апреля.

В последнее время базы отдыха в Челябинской области стали выставлять на продажу довольно часто. Так, в феврале предлагали к продаже базу отдыха со страусиной фермой. А в марте выставляли на продажу базу отдыха на озере Увильды.

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На челябинском озере продается база отдыха. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается база отдыха на озере Касарги. База расположена в 20 км от Челябинска и в 190 км от Екатеринбурга, на первой береговой линии, в березовой роще. Территория 78 соток, в собственности», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления сообщил, что на территории базы есть девять летних домиков, дом сторожа, двухэтажный дом круглогодичного проживания, баня, банкетный зал и бильярдная, а также летняя кухня и мангальные зоны. Оборудован песчаный пляж., имеются колодец и скважина. Объект предлагается к продаже за 14 990 000 рублей, причем, продавец указал, что это цена со скидкой, она снижена до конца апреля. В последнее время базы отдыха в Челябинской области стали выставлять на продажу довольно часто. Так, в феврале предлагали к продаже базу отдыха со страусиной фермой. А в марте выставляли на продажу базу отдыха на озере Увильды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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