База отдыха находится на озере Касарги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На челябинском озере продается база отдыха. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается база отдыха на озере Касарги. База расположена в 20 км от Челябинска и в 190 км от Екатеринбурга, на первой береговой линии, в березовой роще. Территория 78 соток, в собственности», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления сообщил, что на территории базы есть девять летних домиков, дом сторожа, двухэтажный дом круглогодичного проживания, баня, банкетный зал и бильярдная, а также летняя кухня и мангальные зоны. Оборудован песчаный пляж., имеются колодец и скважина. Объект предлагается к продаже за 14 990 000 рублей, причем, продавец указал, что это цена со скидкой, она снижена до конца апреля.

В последнее время базы отдыха в Челябинской области стали выставлять на продажу довольно часто. Так, в феврале предлагали к продаже базу отдыха со страусиной фермой. А в марте выставляли на продажу базу отдыха на озере Увильды.