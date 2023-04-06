06 апреля 2023

В Свердловской области определили первого стобалльника ЕГЭ-2023

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, егэ, класс, экзамен, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, гимназия94
ЕГЭ по литературе длилась три часа 55 минут Фото:

В Свердловской области определился первый стобалльный результат ЕГЭ (Единый государственный экзамен). Экзаменационная работа по литературе длилась три часа 55 минут. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Стали известны первые результаты ЕГЭ в Свердловской области. Среди участников государственной итоговой аттестации 2023 года есть первый стобалльник. Первый стобалльный результат ЕГЭ в Свердловской области — по литературе. Этот экзамен сдается по выбору», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что ученица гимназии № 144 города Екатеринбурга показала лучший результат по итогам ЕГЭ в регионе. Максимальные баллы выпускница получила по обществознанию и русскому языку. Также у нее 99 баллов по иностранному языку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Свердловской области определился первый стобалльный результат ЕГЭ (Единый государственный экзамен). Экзаменационная работа по литературе длилась три часа 55 минут. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Стали известны первые результаты ЕГЭ в Свердловской области. Среди участников государственной итоговой аттестации 2023 года есть первый стобалльник. Первый стобалльный результат ЕГЭ в Свердловской области — по литературе. Этот экзамен сдается по выбору», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что ученица гимназии № 144 города Екатеринбурга показала лучший результат по итогам ЕГЭ в регионе. Максимальные баллы выпускница получила по обществознанию и русскому языку. Также у нее 99 баллов по иностранному языку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...