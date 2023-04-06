В Свердловской области определили первого стобалльника ЕГЭ-2023

В Свердловской области определился первый стобалльный результат ЕГЭ (Единый государственный экзамен). Экзаменационная работа по литературе длилась три часа 55 минут. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Стали известны первые результаты ЕГЭ в Свердловской области. Среди участников государственной итоговой аттестации 2023 года есть первый стобалльник. Первый стобалльный результат ЕГЭ в Свердловской области — по литературе. Этот экзамен сдается по выбору», — сказано в сообщении ДИПа.
Ранее URA.RU писало, что ученица гимназии № 144 города Екатеринбурга показала лучший результат по итогам ЕГЭ в регионе. Максимальные баллы выпускница получила по обществознанию и русскому языку. Также у нее 99 баллов по иностранному языку.
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