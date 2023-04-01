Семья ищет пропавшего мужчину на горной реке в Пермском крае

02 апреля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Предположительно, мужчина утонул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родственники пропавшего мужчины на реке Язьва обратились к жителям Прикамья с просьбой о помощи. Им нужны аэролодки, эхолоты и прочая спецтехника. По словам семьи, инцидент произошел 30 марта в районе деревни Ванькова Красновишерского округа. «Родственники и волонтеры к поискам приступили сразу. Но они пока не увенчались успехом. Есть все основания предполагать, что пропавший без вести мужчина на личном самодельном транспорте с большими колесами переплавлялся через Язьву. <…> По невыясненным причинам его машина застряла и завалилась. Водитель по итогу все же смог выбраться, но, предположительно, провалился под лед», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на слова родственников пропавшего. Семья обращалась в полицию и МЧС, но получила отказ в помощи. По данным издания, решение было мотивировано большим риском для сотрудников и крайне сложным рельефом местности. Похожий эпизод произошел ранее на территории Тюменской области. Тогда трактор вместе с водителем провалился под лед, но тело найти не удалось. Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров.

Родственники пропавшего мужчины на реке Язьва обратились к жителям Прикамья с просьбой о помощи. Им нужны аэролодки, эхолоты и прочая спецтехника. По словам семьи, инцидент произошел 30 марта в районе деревни Ванькова Красновишерского округа. «Родственники и волонтеры к поискам приступили сразу. Но они пока не увенчались успехом. Есть все основания предполагать, что пропавший без вести мужчина на личном самодельном транспорте с большими колесами переплавлялся через Язьву. <…> По невыясненным причинам его машина застряла и завалилась. Водитель по итогу все же смог выбраться, но, предположительно, провалился под лед», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на слова родственников пропавшего. Семья обращалась в полицию и МЧС, но получила отказ в помощи. По данным издания, решение было мотивировано большим риском для сотрудников и крайне сложным рельефом местности. Похожий эпизод произошел ранее на территории Тюменской области. Тогда трактор вместе с водителем провалился под лед, но тело найти не удалось. Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров.