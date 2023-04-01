01 апреля 2023
31 марта 2023

Семья ищет пропавшего мужчину на горной реке в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Таганай. Златоуст, зима, горная река, таганай, арктика
Предположительно, мужчина утонул Фото:

Родственники пропавшего мужчины на реке Язьва обратились к жителям Прикамья с просьбой о помощи. Им нужны аэролодки, эхолоты и прочая спецтехника. По словам семьи, инцидент произошел 30 марта в районе деревни Ванькова Красновишерского округа.

«Родственники и волонтеры к поискам приступили сразу. Но они пока не увенчались успехом. Есть все основания предполагать, что пропавший без вести мужчина на личном самодельном транспорте с большими колесами переплавлялся через Язьву. <…> По невыясненным причинам его машина застряла и завалилась. Водитель по итогу все же смог выбраться, но, предположительно, провалился под лед», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на слова родственников пропавшего.

Семья обращалась в полицию и МЧС, но получила отказ в помощи. По данным издания, решение было мотивировано большим риском для сотрудников и крайне сложным рельефом местности.

Похожий эпизод произошел ранее на территории Тюменской области. Тогда трактор вместе с водителем провалился под лед, но тело найти не удалось. Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров.

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Родственники пропавшего мужчины на реке Язьва обратились к жителям Прикамья с просьбой о помощи. Им нужны аэролодки, эхолоты и прочая спецтехника. По словам семьи, инцидент произошел 30 марта в районе деревни Ванькова Красновишерского округа. «Родственники и волонтеры к поискам приступили сразу. Но они пока не увенчались успехом. Есть все основания предполагать, что пропавший без вести мужчина на личном самодельном транспорте с большими колесами переплавлялся через Язьву. <…> По невыясненным причинам его машина застряла и завалилась. Водитель по итогу все же смог выбраться, но, предположительно, провалился под лед», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на слова родственников пропавшего. Семья обращалась в полицию и МЧС, но получила отказ в помощи. По данным издания, решение было мотивировано большим риском для сотрудников и крайне сложным рельефом местности. Похожий эпизод произошел ранее на территории Тюменской области. Тогда трактор вместе с водителем провалился под лед, но тело найти не удалось. Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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