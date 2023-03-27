Нижнетагильский мэр дал старт всероссийскому диктанту

«Тотальный диктант» пройдет 8 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице международного образовательного проекта «Тотальный диктант» — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — начали масштабную подготовку к единому дню проверки знаний по русскому языку. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

«В 2023 году Нижний Тагил — столица «Тотального диктанта» в РФ. Сегодня мы дали старт всем мероприятиям, которые пройдут в нашем городе: мы сегодня открыли символ «Тотального диктанта», — заявил Пинаев. В этом году проверить свои знания по русскому языку можно будет 8 апреля.

Ранее информагентство URA.RU поддержало международный проект «Тотальный диктант» — в трех городах Уральского федерального округа — Екатеринбурге, Тюмени и Кургане. Тогда журналисты агентства диктовали текст участникам, желавшим проверить свою грамотность. Проект «Тотальный диктант» стремится показать важность грамотности для любого человека. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.