10 апреля 2023

В Челябинской области продается колбасный цех

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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, колбасный цех, мясокомбинат велес
Колбасное производство находится в Сосновском районе Фото:

В Челябинской области продается колбасный цех за 200 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается пищевое производство вместе с оборудованием для колбасного производства. Список оборудования предоставляется по запросу. Тип объекта: мясоперерабатывающий комплекс (колбасный цех). Собственный земельный участок 42 сотки. Цена 200 миллионов рублей», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, производство находится в селе Долгодеревенском Сосновского района. До остановки общественного транспорта: 500 м. На участке есть скважина, отопление — газ, территория благоустроена.

Ранее был выставлен на продажу знаменитый ресторан, находящийся в челябинском парке им. Пушкина. А в Копейске была выставлена на продажу гостиница с баней и кафе.

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В Челябинской области продается колбасный цех за 200 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается пищевое производство вместе с оборудованием для колбасного производства. Список оборудования предоставляется по запросу. Тип объекта: мясоперерабатывающий комплекс (колбасный цех). Собственный земельный участок 42 сотки. Цена 200 миллионов рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, производство находится в селе Долгодеревенском Сосновского района. До остановки общественного транспорта: 500 м. На участке есть скважина, отопление — газ, территория благоустроена. Ранее был выставлен на продажу знаменитый ресторан, находящийся в челябинском парке им. Пушкина. А в Копейске была выставлена на продажу гостиница с баней и кафе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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