Колбасное производство находится в Сосновском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области продается колбасный цех за 200 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается пищевое производство вместе с оборудованием для колбасного производства. Список оборудования предоставляется по запросу. Тип объекта: мясоперерабатывающий комплекс (колбасный цех). Собственный земельный участок 42 сотки. Цена 200 миллионов рублей», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, производство находится в селе Долгодеревенском Сосновского района. До остановки общественного транспорта: 500 м. На участке есть скважина, отопление — газ, территория благоустроена.

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