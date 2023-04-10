10 апреля 2023

Пермячка продает куклу вуду, которую можно «оживить»

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекция старинных кукол. Курган , кукла, детская игрушка
Куклу можно использовать и как сувенир Фото:

Жительница Перми продает куклу вуду, сделанную из кожи. Продавец обещает, что куклу можно «оживить» и манипулировать ей. Объявление об этом пермячка разместила на портале «Авито».

«Кукла вуду из кожи. Вместе с куклой отправляю рекомендации по „оживлению“ и способы манипуляции. Можно использовать как сувенир, высота 14 см. Кожа натуральная», — говорится в объявлении.

Продавец, представившаяся чернокнижницей, рассказала, что изготовила несколько вариантов женской и мужской куклы. С хвостом из ниток на голове — женские, с петлей на макушке и без — мужские.

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Жительница Перми продает куклу вуду, сделанную из кожи. Продавец обещает, что куклу можно «оживить» и манипулировать ей. Объявление об этом пермячка разместила на портале «Авито». «Кукла вуду из кожи. Вместе с куклой отправляю рекомендации по „оживлению“ и способы манипуляции. Можно использовать как сувенир, высота 14 см. Кожа натуральная», — говорится в объявлении. Продавец, представившаяся чернокнижницей, рассказала, что изготовила несколько вариантов женской и мужской куклы. С хвостом из ниток на голове — женские, с петлей на макушке и без — мужские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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