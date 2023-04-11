Пьяный контрактник избил двух челябинских срочников

Контрактник издевался над военнослужащими, заставляя их выполнять нормативы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский контрактник, будучи нетрезвым, избил двух срочников во время сончаса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, перед этим злоумышленник издевался над солдатами, заставляя выполнять физнормативы.

«Военнослужащий поднял спящих солдат и потребовал отжиматься. А затем выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите с надеванием средств индивидуальной защиты на протяжении не менее 30 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что контрактник остался недоволен показателями срочников. Поэтому он ударил каждого из них в лицо. От удара линза одного противогаза разбилась. Солдату срочной службы порезало лицо.

При назначении наказания суд учел массу смягчающих факторов. Среди них: чистота военнослужащего перед законом, раскаяние в содеянном, положительная характеристика по службе. Все эти факторы убедили суд назначить контрактнику наказание в виде штрафа.