Пьяный контрактник избил двух челябинских срочников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, новобранец, призывник, срочник, строй, солдат
Контрактник издевался над военнослужащими, заставляя их выполнять нормативы Фото:

Челябинский контрактник, будучи нетрезвым, избил двух срочников во время сончаса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, перед этим злоумышленник издевался над солдатами, заставляя выполнять физнормативы.

«Военнослужащий поднял спящих солдат и потребовал отжиматься. А затем выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите с надеванием средств индивидуальной защиты на протяжении не менее 30 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что контрактник остался недоволен показателями срочников. Поэтому он ударил каждого из них в лицо. От удара линза одного противогаза разбилась. Солдату срочной службы порезало лицо.

При назначении наказания суд учел массу смягчающих факторов. Среди них: чистота военнослужащего перед законом, раскаяние в содеянном, положительная характеристика по службе. Все эти факторы убедили суд назначить контрактнику наказание в виде штрафа.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский контрактник, будучи нетрезвым, избил двух срочников во время сончаса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, перед этим злоумышленник издевался над солдатами, заставляя выполнять физнормативы. «Военнослужащий поднял спящих солдат и потребовал отжиматься. А затем выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите с надеванием средств индивидуальной защиты на протяжении не менее 30 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что контрактник остался недоволен показателями срочников. Поэтому он ударил каждого из них в лицо. От удара линза одного противогаза разбилась. Солдату срочной службы порезало лицо. При назначении наказания суд учел массу смягчающих факторов. Среди них: чистота военнослужащего перед законом, раскаяние в содеянном, положительная характеристика по службе. Все эти факторы убедили суд назначить контрактнику наказание в виде штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...