11 апреля 2023

Работник алкомаркета в пермском городе четыре дня выносил спиртное в мусорных мешках

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в парке им. Гагарина с участием депутатов Законодательного собрания и Челябинского отделения партии "Единая Россия". Челябинск, субботник, мешок с мусором
Мужчина выносил со склада бутылки в мусорном пакете Фото:

В Куеде (Пермский край) возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Продавца в алкомаркете подозревают в том, что он вынес со своего рабочего места 12 бутылок крепкого алкоголя с помощью пакетов из-под мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В отдел полиции поступило заявление о том, что в ходе ревизии в сетевом магазине не досчитались 12 бутылок алкоголя объемом 0,7 литра. В ходе дознания выяснилось, что фигурант перед закрытием магазина прибирался в складских помещениях, где на стеллажах стояли коробки со спиртным. В течение четырех дней он складывал бутылки в мусорный мешок, выходил из магазина и перекладывал их в контейнер для мусора. А после работы уносил похищенную алкогольную продукцию домой», — указано в пресс-релизе.

Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Его будут судить по статье «Кража».

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В Куеде (Пермский край) возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Продавца в алкомаркете подозревают в том, что он вынес со своего рабочего места 12 бутылок крепкого алкоголя с помощью пакетов из-под мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В отдел полиции поступило заявление о том, что в ходе ревизии в сетевом магазине не досчитались 12 бутылок алкоголя объемом 0,7 литра. В ходе дознания выяснилось, что фигурант перед закрытием магазина прибирался в складских помещениях, где на стеллажах стояли коробки со спиртным. В течение четырех дней он складывал бутылки в мусорный мешок, выходил из магазина и перекладывал их в контейнер для мусора. А после работы уносил похищенную алкогольную продукцию домой», — указано в пресс-релизе. Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Его будут судить по статье «Кража».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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