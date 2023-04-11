Работник алкомаркета в пермском городе четыре дня выносил спиртное в мусорных мешках

12 апреля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Мужчина выносил со склада бутылки в мусорном пакете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Куеде (Пермский край) возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Продавца в алкомаркете подозревают в том, что он вынес со своего рабочего места 12 бутылок крепкого алкоголя с помощью пакетов из-под мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В отдел полиции поступило заявление о том, что в ходе ревизии в сетевом магазине не досчитались 12 бутылок алкоголя объемом 0,7 литра. В ходе дознания выяснилось, что фигурант перед закрытием магазина прибирался в складских помещениях, где на стеллажах стояли коробки со спиртным. В течение четырех дней он складывал бутылки в мусорный мешок, выходил из магазина и перекладывал их в контейнер для мусора. А после работы уносил похищенную алкогольную продукцию домой», — указано в пресс-релизе. Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Его будут судить по статье «Кража».

В Куеде (Пермский край) возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Продавца в алкомаркете подозревают в том, что он вынес со своего рабочего места 12 бутылок крепкого алкоголя с помощью пакетов из-под мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В отдел полиции поступило заявление о том, что в ходе ревизии в сетевом магазине не досчитались 12 бутылок алкоголя объемом 0,7 литра. В ходе дознания выяснилось, что фигурант перед закрытием магазина прибирался в складских помещениях, где на стеллажах стояли коробки со спиртным. В течение четырех дней он складывал бутылки в мусорный мешок, выходил из магазина и перекладывал их в контейнер для мусора. А после работы уносил похищенную алкогольную продукцию домой», — указано в пресс-релизе. Мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Его будут судить по статье «Кража».