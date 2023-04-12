Дым от пожара распространился на соседний город Карталы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители поселка Локомотивный Челябинской области пожаловались на тлеющий вторые сутки полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Дым от пожара зафиксирован в соседнем городе Карталы, сообщают в соцсетях.

«Поселок городского типа Локомотивный — второй день наблюдаем последствия горящего/тлеющего полигона ТБО, на ночь невозможно открыть окна. Власти утверждают, что ситуация под контролем. Только вот дыма меньше не становится», — указывает в сообществе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» местный житель Максим Таранец.

К утру 11 апреля площадь пожара достигла 700 квадратных метров, на месте возгорания до сих пор работают пожарные и тяжелая техника. Таранец сообщил URA.RU, что в данный момент на плотный дым и сильный запах гари жалуются как жители Локомотивного, так и соседнего города Карталы.

Ранее стало известно, что возгорание на местном полигоне ТБО началось вечером 10 апреля. По официальным данным администрации Локомотивного городского округа, непреднамеренный поджог мусора осуществили трое подростков. Личность школьников установлена, с ними работает полиция.

В ПГТ Локомотивный плотный дым и сильный запах гари Максим Таранец, «ВКонтакте»