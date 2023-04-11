11 апреля 2023

В челябинском муниципалитете горит мусорный полигон

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, дым, мусор, трубы, тбо, отходы, хлам, завод, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
На полигоне остались отдельные тлеющие очаги Фото:

В Локомотивном городском округе (Челябинская область) на мусорном полигоне сохраняются отдельные тлеющие очаги, хотя открытого горения не наблюдается. Как.пояснили в пресс-службе МЧС по региону, на месте возгорания работает спецтехника.

«В настоящий момент открытого горения не наблюдается, есть только отдельные тлеющие очаги. Ведется отсыпка», — уточнили в МЧС.

Как сообщают местные СМИ, на полигон вывели самосвалы, бульдозеры и погрузчик. В то же время дежурства спасателей пожарной части № 62 на объекте прекратилось: такой необходимости, посчитали в ведомстве, больше нет. В пресс-службе мэрии соседних Карталов уточнили, что 12 апреля дым с улиц ушел.

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В Локомотивном городском округе (Челябинская область) на мусорном полигоне сохраняются отдельные тлеющие очаги, хотя открытого горения не наблюдается. Как.пояснили в пресс-службе МЧС по региону, на месте возгорания работает спецтехника. «В настоящий момент открытого горения не наблюдается, есть только отдельные тлеющие очаги. Ведется отсыпка», — уточнили в МЧС. Как сообщают местные СМИ, на полигон вывели самосвалы, бульдозеры и погрузчик. В то же время дежурства спасателей пожарной части № 62 на объекте прекратилось: такой необходимости, посчитали в ведомстве, больше нет. В пресс-службе мэрии соседних Карталов уточнили, что 12 апреля дым с улиц ушел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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