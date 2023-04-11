В челябинском муниципалитете горит мусорный полигон

12 апреля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

На полигоне остались отдельные тлеющие очаги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Локомотивном городском округе (Челябинская область) на мусорном полигоне сохраняются отдельные тлеющие очаги, хотя открытого горения не наблюдается. Как.пояснили в пресс-службе МЧС по региону, на месте возгорания работает спецтехника. «В настоящий момент открытого горения не наблюдается, есть только отдельные тлеющие очаги. Ведется отсыпка», — уточнили в МЧС. Как сообщают местные СМИ, на полигон вывели самосвалы, бульдозеры и погрузчик. В то же время дежурства спасателей пожарной части № 62 на объекте прекратилось: такой необходимости, посчитали в ведомстве, больше нет. В пресс-службе мэрии соседних Карталов уточнили, что 12 апреля дым с улиц ушел.

В Локомотивном городском округе (Челябинская область) на мусорном полигоне сохраняются отдельные тлеющие очаги, хотя открытого горения не наблюдается. Как.пояснили в пресс-службе МЧС по региону, на месте возгорания работает спецтехника. «В настоящий момент открытого горения не наблюдается, есть только отдельные тлеющие очаги. Ведется отсыпка», — уточнили в МЧС. Как сообщают местные СМИ, на полигон вывели самосвалы, бульдозеры и погрузчик. В то же время дежурства спасателей пожарной части № 62 на объекте прекратилось: такой необходимости, посчитали в ведомстве, больше нет. В пресс-службе мэрии соседних Карталов уточнили, что 12 апреля дым с улиц ушел.