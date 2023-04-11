В челябинском муниципалитете горит мусорный полигон

В Локомотивном городском округе (Челябинская область) на мусорном полигоне сохраняются отдельные тлеющие очаги, хотя открытого горения не наблюдается. Как.пояснили в пресс-службе МЧС по региону, на месте возгорания работает спецтехника.
«В настоящий момент открытого горения не наблюдается, есть только отдельные тлеющие очаги. Ведется отсыпка», — уточнили в МЧС.
Как сообщают местные СМИ, на полигон вывели самосвалы, бульдозеры и погрузчик. В то же время дежурства спасателей пожарной части № 62 на объекте прекратилось: такой необходимости, посчитали в ведомстве, больше нет. В пресс-службе мэрии соседних Карталов уточнили, что 12 апреля дым с улиц ушел.
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