Экс-агент ФБР: администрация Байдена могла одобрить утечку данных, чтобы запутать РФ

Администрация президента США Джо Байдена могла согласовать утечку секретных данных Пентагона, чтобы запутать Россию. Такое мнение выразил экс-агент ФБР Колин Роули.
«Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом», — сообщил Роули в беседе с РИА Новости. Бывший агент спецслужб не исключил, что утечки намерено смешали с дезинформацией, чтобы направить Москву по ложному следу.
Ранее в соцсети были слиты секретные документы Пентагоны. Власти США не замечали опубликованные данные несколько месяцев. В числе раскрытой информации были данные о планах ВСУ по контрнаступлению. Бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн предположил, что за утечкой мог стоять человек, который недоволен публичными оценками украинского конфликта.
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