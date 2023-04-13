Экс-агент ФБР: администрация Байдена могла одобрить утечку данных, чтобы запутать РФ

13 апреля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Джо Байден мог одобрить утечку данных Пентагона, чтобы запутать Москву Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Администрация президента США Джо Байдена могла согласовать утечку секретных данных Пентагона, чтобы запутать Россию. Такое мнение выразил экс-агент ФБР Колин Роули. «Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом», — сообщил Роули в беседе с РИА Новости. Бывший агент спецслужб не исключил, что утечки намерено смешали с дезинформацией, чтобы направить Москву по ложному следу. Ранее в соцсети были слиты секретные документы Пентагоны. Власти США не замечали опубликованные данные несколько месяцев. В числе раскрытой информации были данные о планах ВСУ по контрнаступлению. Бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн предположил, что за утечкой мог стоять человек, который недоволен публичными оценками украинского конфликта.

Администрация президента США Джо Байдена могла согласовать утечку секретных данных Пентагона, чтобы запутать Россию. Такое мнение выразил экс-агент ФБР Колин Роули. «Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом», — сообщил Роули в беседе с РИА Новости. Бывший агент спецслужб не исключил, что утечки намерено смешали с дезинформацией, чтобы направить Москву по ложному следу. Ранее в соцсети были слиты секретные документы Пентагоны. Власти США не замечали опубликованные данные несколько месяцев. В числе раскрытой информации были данные о планах ВСУ по контрнаступлению. Бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн предположил, что за утечкой мог стоять человек, который недоволен публичными оценками украинского конфликта.