Экс-агент ФБР: администрация Байдена могла одобрить утечку данных, чтобы запутать РФ

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден мог одобрить утечку данных Пентагона, чтобы запутать Москву Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена могла согласовать утечку секретных данных Пентагона, чтобы запутать Россию. Такое мнение выразил экс-агент ФБР Колин Роули.

«Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом», — сообщил Роули в беседе с РИА Новости. Бывший агент спецслужб не исключил, что утечки намерено смешали с дезинформацией, чтобы направить Москву по ложному следу.

Ранее в соцсети были слиты секретные документы Пентагоны. Власти США не замечали опубликованные данные несколько месяцев. В числе раскрытой информации были данные о планах ВСУ по контрнаступлению. Бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн предположил, что за утечкой мог стоять человек, который недоволен публичными оценками украинского конфликта.

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Администрация президента США Джо Байдена могла согласовать утечку секретных данных Пентагона, чтобы запутать Россию. Такое мнение выразил экс-агент ФБР Колин Роули. «Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом», — сообщил Роули в беседе с РИА Новости. Бывший агент спецслужб не исключил, что утечки намерено смешали с дезинформацией, чтобы направить Москву по ложному следу. Ранее в соцсети были слиты секретные документы Пентагоны. Власти США не замечали опубликованные данные несколько месяцев. В числе раскрытой информации были данные о планах ВСУ по контрнаступлению. Бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн предположил, что за утечкой мог стоять человек, который недоволен публичными оценками украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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