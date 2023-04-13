Челябинские школьники показали знание мошеннических схем

14 апреля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Школьники показали, что разбираются в уловках финансовых мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьники Челябинской области показали на Всероссийской олимпиаде знание схем и методов финансовых мошенников. Как рассказали в пресс-службе отделения Банка России по региону, 80% участников состязаний продемонстрировали подкованность по данному вопросу. «В этом году впервые в олимпиаду были включены задания по страхованию. Больше всего правильных ответов было дано на вопросы об уловках и схемах мошенников: более 80%», — отметили в банке. Олимпиада по финграмотности и предпринимательству на платформе «Учи.ру» проходила весь март. В ней приняли участие 47 тысяч школьников с первого по девятый классы. Величина составляет 11% от общего количества учащихся. Наибольшую сложность вызвало задание по предпринимательству. Учеников просили «открыть» собственное дело, создать для клиентов сервис, продвинуть свой бизнес. Задание оказалось по силам лишь 5% участников. В то же время блок вопросов по страхованию осилили 11% учеников. Олимпиада в регионе стала популярнее. Заместитель управляющего челябинским отделением Банка России Наталья Кузьмина отметила, что в 2023 году в мероприятии приняли участие на 5% больше школьников, чем в 2022 году.

Школьники Челябинской области показали на Всероссийской олимпиаде знание схем и методов финансовых мошенников. Как рассказали в пресс-службе отделения Банка России по региону, 80% участников состязаний продемонстрировали подкованность по данному вопросу. «В этом году впервые в олимпиаду были включены задания по страхованию. Больше всего правильных ответов было дано на вопросы об уловках и схемах мошенников: более 80%», — отметили в банке. Олимпиада по финграмотности и предпринимательству на платформе «Учи.ру» проходила весь март. В ней приняли участие 47 тысяч школьников с первого по девятый классы. Величина составляет 11% от общего количества учащихся. Наибольшую сложность вызвало задание по предпринимательству. Учеников просили «открыть» собственное дело, создать для клиентов сервис, продвинуть свой бизнес. Задание оказалось по силам лишь 5% участников. В то же время блок вопросов по страхованию осилили 11% учеников. Олимпиада в регионе стала популярнее. Заместитель управляющего челябинским отделением Банка России Наталья Кузьмина отметила, что в 2023 году в мероприятии приняли участие на 5% больше школьников, чем в 2022 году.