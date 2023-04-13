В Пермском крае полицейские расскажут школьникам о вреде вейпов

В Пермском крае сотрудники полиции проведут в школах специальные уроки, на которых расскажут учащимся о вреде употребления вейпов. Об этом на заседании краевого молодежного парламента рассказала замначальника отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Прикамью Татьяна Кандакова. Информация размещена на официальной странице краевого законодательного собрания в соцсети «ВКонтакте».
«После вступления в силу федерального закона о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним в школах Прикамья пройдут специальные уроки. Ученикам расскажут об ответственности за нарушение законодательства, а также о вреде употребления никотиносодержащей продукции. Для этого за каждым образовательным учреждением будут закреплены сотрудники полиции», — пишет пресс-служба краевого парламента
На этой неделе Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Ранее члены молодежного парламента совместно с полицейскими провели рейды по точкам продажи вейпов. В отношении нарушителей составили протоколы, теперь им грозят штрафы.
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