13 апреля 2023

В Пермском крае полицейские расскажут школьникам о вреде вейпов

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Школьникам расскажут о последствиях употребления вейпов на специальных уроках Фото:

В Пермском крае сотрудники полиции проведут в школах специальные уроки, на которых расскажут учащимся о вреде употребления вейпов. Об этом на заседании краевого молодежного парламента рассказала замначальника отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Прикамью Татьяна Кандакова. Информация размещена на официальной странице краевого законодательного собрания в соцсети «ВКонтакте».

«После вступления в силу федерального закона о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним в школах Прикамья пройдут специальные уроки. Ученикам расскажут об ответственности за нарушение законодательства, а также о вреде употребления никотиносодержащей продукции. Для этого за каждым образовательным учреждением будут закреплены сотрудники полиции», — пишет пресс-служба краевого парламента

На этой неделе Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Ранее члены молодежного парламента совместно с полицейскими провели рейды по точкам продажи вейпов. В отношении нарушителей составили протоколы, теперь им грозят штрафы.

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В Пермском крае сотрудники полиции проведут в школах специальные уроки, на которых расскажут учащимся о вреде употребления вейпов. Об этом на заседании краевого молодежного парламента рассказала замначальника отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Прикамью Татьяна Кандакова. Информация размещена на официальной странице краевого законодательного собрания в соцсети «ВКонтакте». «После вступления в силу федерального закона о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним в школах Прикамья пройдут специальные уроки. Ученикам расскажут об ответственности за нарушение законодательства, а также о вреде употребления никотиносодержащей продукции. Для этого за каждым образовательным учреждением будут закреплены сотрудники полиции», — пишет пресс-служба краевого парламента На этой неделе Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Ранее члены молодежного парламента совместно с полицейскими провели рейды по точкам продажи вейпов. В отношении нарушителей составили протоколы, теперь им грозят штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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