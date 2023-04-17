Здание было продано за 15,82 млн рублей при начальной цене 15,07 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске продали бывшее общежитие Всероссийского научно-исследовательского института, расположенное по адресу шоссе Металлургов, 57. На аукционе, проводимом ДОМ.РФ, торги выиграл предприниматель из Копейска Андрей Собакин, предложивший за здание 15,82 млн рублей, сообщили на сайте.

«По итогам аукциона ДОМ.РФ, в Челябинске инвестору будет передан имущественный комплекс, включающий 0,16 га земли и нежилое здание площадью 4000 кв. м. Новый владелец планирует реализовать здесь жилой проект», — говорится на сайте ДОМ.РФ.

Победитель аукциона — предприниматель из Копейска Андрей Собакин. Согласно данным сервиса «СБИС», бизнесмен работает в Копейске, занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Здание было продано ему за 15,82 млн рублей при начальной цене 15,07 млн рублей. Новый владелец планирует перепрофилирование здания и реализацию жилого проекта.

Ранее на аукцион было выставлено бывшее общежитие Южно-Уральского филиала ВНИИ охраны и экономики труда в Металлургическом районе города по адресу шоссе Металлургов, 57. В пятиэтажном кирпичном здании 115 комнат общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров. Вокруг дома — жилая многоэтажная застройка с социальными и деловыми объектами. Вблизи расположены горбольница, хлебозавод и бизнес-центр. До берега реки Миасс — около 350 метров. Ближайшая остановка общественного транспорта «Шоссе Металлургов» расположена в 150 метрах. Расстояние до центра города составляет около 9 км, до аэропорта, авто- и железнодорожного вокзалов — 14 км.

На аукционе, проводимом ДОМ.РФ, торги выиграл предприниматель из Копейска Андрей Собакин Сайт: ДОМ.РФ

По итогам аукциона ДОМ.РФ, в Челябинске инвестору будет передан имущественный комплекс, включающий 0,16 га земли и нежилое здание площадью 4000 кв. м. Сайт: ДОМ.РФ

Новый владелец планирует реализовать здесь жилой проект Сайт: ДОМ.РФ