17 апреля 2023

Fox News: Маск намекнул на отсутствие здравого смысла у Байдена

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США нужен «нормальный, здравомыслящий президент», считает Илон Маск
США нужен «нормальный, здравомыслящий президент», считает Илон Маск Фото:

Соединенным Штатам Америки нужен нормальный, здравомыслящий президент. Такое мнение высказал американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск.

«На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово», — сказал Маск в интервью Fox News. Он отметил, что голосовал за Джо Байдена, но у него не было чувства, что обладает широтой выбора. «Быть президентом не так уж и весело», — в шутку отметил Маск.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала президента США Джо Байдена жалким из-за отправки боеприпасов Украине. По ее словам, вся администрация Байдена — неудачники. Американский журналист Сеймур Херш предрек Байдену политическую катастрофу.

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Соединенным Штатам Америки нужен нормальный, здравомыслящий президент. Такое мнение высказал американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. «На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово», — сказал Маск в интервью Fox News. Он отметил, что голосовал за Джо Байдена, но у него не было чувства, что обладает широтой выбора. «Быть президентом не так уж и весело», — в шутку отметил Маск. Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала президента США Джо Байдена жалким из-за отправки боеприпасов Украине. По ее словам, вся администрация Байдена — неудачники. Американский журналист Сеймур Херш предрек Байдену политическую катастрофу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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