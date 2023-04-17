Fox News: Маск намекнул на отсутствие здравого смысла у Байдена

США нужен «нормальный, здравомыслящий президент», считает Илон МаскФото: Official White House / Adam Schultz
Соединенным Штатам Америки нужен нормальный, здравомыслящий президент. Такое мнение высказал американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск.
«На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово», — сказал Маск в интервью Fox News. Он отметил, что голосовал за Джо Байдена, но у него не было чувства, что обладает широтой выбора. «Быть президентом не так уж и весело», — в шутку отметил Маск.
Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала президента США Джо Байдена жалким из-за отправки боеприпасов Украине. По ее словам, вся администрация Байдена — неудачники. Американский журналист Сеймур Херш предрек Байдену политическую катастрофу.
Соединенным Штатам Америки нужен нормальный, здравомыслящий президент. Такое мнение высказал американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. «На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово», — сказал Маск в интервью Fox News. Он отметил, что голосовал за Джо Байдена, но у него не было чувства, что обладает широтой выбора. «Быть президентом не так уж и весело», — в шутку отметил Маск. Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала президента США Джо Байдена жалким из-за отправки боеприпасов Украине. По ее словам, вся администрация Байдена — неудачники. Американский журналист Сеймур Херш предрек Байдену политическую катастрофу.