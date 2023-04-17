Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) ночью 18 апреля спасли от огня жителей деревни Верх-Катавка. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для тушения пожара задействовали спецтехнику.
«Сотрудники нацпарка „Зигальга“ пришли на помощь жителям села Верх-Катавка. В населенном пункте ночью 18 апреля случился крупный пожар», — уточнили в нацпарке.
Огонь охватил три дома. Деревянные строения в сухую погоду быстро вспыхивали. Отстоять четвертый дом удалось общими усилиями. Вместе с расчетом огнеборцев со стихией боролись два госинспектора. При тушении пожара задействовали технику нацпарка: мотопомпу и резервуар для воды.
В учреждении рассказали, что населенный пункт располагается в четырех километрах от границы нацпарка. Специалисты заметили, что при шквалистом ветре и необычной для апреля суши данное расстояние огонь может быстро преодолеть.
Верх-Катавка находится в четырех километрах от границы «Зигальги»
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
Для тушения использовали мотопомпу и резервуар для воды
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
Помощь жителям пришлось оказывать в темное время суток
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
Тушили пожар расчет огнеборцев и два госинспектора
Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) ночью 18 апреля спасли от огня жителей деревни Верх-Катавка. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для тушения пожара задействовали спецтехнику. «Сотрудники нацпарка „Зигальга“ пришли на помощь жителям села Верх-Катавка. В населенном пункте ночью 18 апреля случился крупный пожар», — уточнили в нацпарке. Огонь охватил три дома. Деревянные строения в сухую погоду быстро вспыхивали. Отстоять четвертый дом удалось общими усилиями. Вместе с расчетом огнеборцев со стихией боролись два госинспектора. При тушении пожара задействовали технику нацпарка: мотопомпу и резервуар для воды. В учреждении рассказали, что населенный пункт располагается в четырех километрах от границы нацпарка. Специалисты заметили, что при шквалистом ветре и необычной для апреля суши данное расстояние огонь может быстро преодолеть.