Сотрудники челябинского нацпарка спасли жителей деревни от огня. Фото

18 апреля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Огонь усмирили в границах села неподалеку от нацпарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) ночью 18 апреля спасли от огня жителей деревни Верх-Катавка. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для тушения пожара задействовали спецтехнику. «Сотрудники нацпарка „Зигальга“ пришли на помощь жителям села Верх-Катавка. В населенном пункте ночью 18 апреля случился крупный пожар», — уточнили в нацпарке. Огонь охватил три дома. Деревянные строения в сухую погоду быстро вспыхивали. Отстоять четвертый дом удалось общими усилиями. Вместе с расчетом огнеборцев со стихией боролись два госинспектора. При тушении пожара задействовали технику нацпарка: мотопомпу и резервуар для воды. В учреждении рассказали, что населенный пункт располагается в четырех километрах от границы нацпарка. Специалисты заметили, что при шквалистом ветре и необычной для апреля суши данное расстояние огонь может быстро преодолеть. Верх-Катавка находится в четырех километрах от границы «Зигальги» Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Для тушения использовали мотопомпу и резервуар для воды Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Помощь жителям пришлось оказывать в темное время суток Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Тушили пожар расчет огнеборцев и два госинспектора Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) ночью 18 апреля спасли от огня жителей деревни Верх-Катавка. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для тушения пожара задействовали спецтехнику. «Сотрудники нацпарка „Зигальга“ пришли на помощь жителям села Верх-Катавка. В населенном пункте ночью 18 апреля случился крупный пожар», — уточнили в нацпарке. Огонь охватил три дома. Деревянные строения в сухую погоду быстро вспыхивали. Отстоять четвертый дом удалось общими усилиями. Вместе с расчетом огнеборцев со стихией боролись два госинспектора. При тушении пожара задействовали технику нацпарка: мотопомпу и резервуар для воды. В учреждении рассказали, что населенный пункт располагается в четырех километрах от границы нацпарка. Специалисты заметили, что при шквалистом ветре и необычной для апреля суши данное расстояние огонь может быстро преодолеть.