17 апреля 2023

Сотрудники челябинского нацпарка спасли жителей деревни от огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь усмирили в границах села неподалеку от нацпарка
Огонь усмирили в границах села неподалеку от нацпарка Фото:

Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) ночью 18 апреля спасли от огня жителей деревни Верх-Катавка. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для тушения пожара задействовали спецтехнику.

«Сотрудники нацпарка „Зигальга“ пришли на помощь жителям села Верх-Катавка. В населенном пункте ночью 18 апреля случился крупный пожар», — уточнили в нацпарке.

Огонь охватил три дома. Деревянные строения в сухую погоду быстро вспыхивали. Отстоять четвертый дом удалось общими усилиями. Вместе с расчетом огнеборцев со стихией боролись два госинспектора. При тушении пожара задействовали технику нацпарка: мотопомпу и резервуар для воды.

В учреждении рассказали, что населенный пункт располагается в четырех километрах от границы нацпарка. Специалисты заметили, что при шквалистом ветре и необычной для апреля суши данное расстояние огонь может быстро преодолеть.

Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе спасли от пожара жителей Верх-Катавки
Верх-Катавка находится в четырех километрах от границы «Зигальги»
Фото:
Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе спасли от пожара жителей Верх-Катавки
Для тушения использовали мотопомпу и резервуар для воды
Фото:
Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе спасли от пожара жителей Верх-Катавки
Помощь жителям пришлось оказывать в темное время суток
Фото:
Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе спасли от пожара жителей Верх-Катавки
Тушили пожар расчет огнеборцев и два госинспектора
Фото:

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Сотрудники нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) ночью 18 апреля спасли от огня жителей деревни Верх-Катавка. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для тушения пожара задействовали спецтехнику. «Сотрудники нацпарка „Зигальга“ пришли на помощь жителям села Верх-Катавка. В населенном пункте ночью 18 апреля случился крупный пожар», — уточнили в нацпарке. Огонь охватил три дома. Деревянные строения в сухую погоду быстро вспыхивали. Отстоять четвертый дом удалось общими усилиями. Вместе с расчетом огнеборцев со стихией боролись два госинспектора. При тушении пожара задействовали технику нацпарка: мотопомпу и резервуар для воды. В учреждении рассказали, что населенный пункт располагается в четырех километрах от границы нацпарка. Специалисты заметили, что при шквалистом ветре и необычной для апреля суши данное расстояние огонь может быстро преодолеть.
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