Челябинская область — на втором месте в УрФО по загрузке санаториев

Челябинская область заняла второе место среди субъектов Уральского федерального округа по загрузке санаториев. Рейтинг составлен на основе данных популярного портала бронирования за 2022 год.
«В первую тройку по загрузке санаториев в УрФО входят Тюменская область (56%), Челябинская область (48%) и Свердловская область (43%). Загрузка — это соотношение занятых мест к их общему возможному количеству», — сообщает портал бронирования «Санатории-России.рф.».
По данным портала, лучше в тройку лидеров по России входят Калининградская область (загрузка — 79%), Ставропольский край (75%) и Республика Алтай (74%). В среднем по стране за прошлый год загрузка санаториев выросла на 3% (45% в 2022 году против 42% в 2021).
В то же время, по словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, несмотря на то, что загрузка санаториев выросла, в России только четыре человека из 100 проводят отпуск в санатории. Этого недостаточно для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
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