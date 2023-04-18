После приговора за махинации челябинский экс-замминистра устроился на работу

Александр Кузнецов устроился реаниматологом в ГКБ №6 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, приговоренный к условному сроку за многомилионные махинации при закупке оборудования для минздрава, устроился на работу. Об этом URA.RU сообщил сам Кузнецов.

«Раньше работал в „тройке“. Сейчас устроился в горбольницу № 6. Только начал работать, так снова вызывают в суд», — рассказал URA.RU Кузнецов.

Апелляцию на приговор должны были рассмотреть 19 апреля. Однако из-за неявки в суд одного из адвокатов заседание перенесли на 24 число. На заседание Кузнецов явился с собранной сумкой. По его словам, он готов к любому решению суда.

В феврале Центральный райсуд Челябинска признал Кузнецова виновным в превышении должностных полномочий из-за чего был нанесен значительный ущерб бюджету области. Бывшего замминистра приговорили к шести годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала это решение, ссылаясь на мягкость приговора для такого преступления.

Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинения в превышения должностных полномочий. По версии следствия, он помог фирмам знакомого коммерсанта Елены Селищевой получить контракты на поставку томографов в больницы. При этом контракты были явно завышены. В итоге был нанесен ущерб бюджету региона на сумму свыше 80 млн рублей.

Проведя почти полгода в СИЗО, Кузнецов заключил сделку со следствием. Он рассказал, что Селищева подстрекала его к преступлению. В итоге бизнес-леди была задержана. Ее дело было выделено в отдельную категорию и в начале марта 2023 года по нему начался судебный процесс.