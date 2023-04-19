Челябинские силовики опубликовали видео задержания нелегальных мигрантов

Операция «Нелегальный мигрант» идет шестой день Фото: Кондрат Александров © URA.RU

ГУ МВД по Челябинской области опубликовало кадры задержания нелегальных мигрантов в регионе. Силовики посетили места скопления мигрантов и проверили наличие у них гражданства РФ.

На видео бойцы ОМОН проверяют различные строительные объекты. Нарушителей миграционного законодательства задерживают. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Ранее в областном центре задержали более 130 незаконных мигрантов. Все они были доставлены в отделы полиции, дактилоскопированы и поставлены на учет. В отношении двух лиц составлены административные протоколы. Их выдворят из России.

Операция «Нелегальный мигрант» продолжается в регионе уже шестой день. Правоохранительные органы проверяют места скопления иностранцев: рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.