Челябинские силовики опубликовали видео задержания нелегальных мигрантов

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, проверка документов, омон
Операция «Нелегальный мигрант» идет шестой день Фото:

ГУ МВД по Челябинской области опубликовало кадры задержания нелегальных мигрантов в регионе. Силовики посетили места скопления мигрантов и проверили наличие у них гражданства РФ.

На видео бойцы ОМОН проверяют различные строительные объекты. Нарушителей миграционного законодательства задерживают. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Ранее в областном центре задержали более 130 незаконных мигрантов. Все они были доставлены в отделы полиции, дактилоскопированы и поставлены на учет. В отношении двух лиц составлены административные протоколы. Их выдворят из России.

Операция «Нелегальный мигрант» продолжается в регионе уже шестой день. Правоохранительные органы проверяют места скопления иностранцев: рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.

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ГУ МВД по Челябинской области опубликовало кадры задержания нелегальных мигрантов в регионе. Силовики посетили места скопления мигрантов и проверили наличие у них гражданства РФ. На видео бойцы ОМОН проверяют различные строительные объекты. Нарушителей миграционного законодательства задерживают. Их дальнейшую судьбу будет решать суд. Ранее в областном центре задержали более 130 незаконных мигрантов. Все они были доставлены в отделы полиции, дактилоскопированы и поставлены на учет. В отношении двух лиц составлены административные протоколы. Их выдворят из России. Операция «Нелегальный мигрант» продолжается в регионе уже шестой день. Правоохранительные органы проверяют места скопления иностранцев: рынки, объекты строительства, общественный транспорт, гостиницы, жилой сектор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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